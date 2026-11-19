El escolta Jaysean Paige entró al roster de la Selección Nacional que jugará contra Panamá y Uruguay en la próxima ventana clasificatoria al Mundial de FIBA en sustitución de Stephen Thompson, informó este jueves el dirigente nacional, Carlos González.

Paige estuvo este jueves en uniforme en una práctica de la Selección abierta a la prensa en el Coliseo Roberto Clemente.

Thompson fue dado de baja por compromisos profesionales.

“No se ha dicho, pero Stephen tiene una oportunidad de irse a jugar al exterior. No va a estar con nosotros”, dijo González.

Sin margen de error: Puerto Rico se prepara para una crucial ventana de FIBA La Selección Nacional entrena en el Coliseo Roberto Clemente con miras a los partidos ante Panamá y Uruguay.

Thompson firmó para jugar en Hong Kong, detalló el director de operaciones del programa nacional, Alfredo “Piraña” Morales.

La Selección se prepara para jugar el 26 de noviembre en Panamá y el 29 frente a Uruguay en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Los boricuas, con marca de 2-6, están obligados a ganar ambos compromisos para mantener sus opciones de clasificar al Mundial 2027. Ocupan el quinto lugar en el Grupo F.

PUBLICIDAD

Thompson, originalmente, fue anunciado como parte de la plantilla de 12 jugadores para esta ventana.

Paige, por su lado, jugó en 2023 por última vez con el combinado boricua, detalló Morales. Fue parte de dos juegos en una de las ventanas clasificatorias para el Mundial 2023.

Otra posible baja en el elenco podría ser el delantero Isaiah Piñeiro, quien está activo en la liga de México, dijo González.

“Paige es la primera sustitución”, dijo el nuevo piloto de los Cangrejeros de Santurce en el BSN.

“Y Piñeiro está jugando la serie final de México y, si hay un juego siete, llegaría a Panamá el 25-26 de noviembre”, dijo González.

André Curbelo regresa a la Selección luego de tres años de ausencia: "He madurado" El joven armador vuelve al combinado patrio en la ventana clasificatoria al Mundial Catar 2027 y promete profesionalismo.

“Lo de Piñeiro es una decisión que eventualmente tenemos que tomar”, agregó.

En el lugar de Piñeiro, el dirigente nacional nombró a Jordan Cintrón como una opción.