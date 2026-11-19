Los Leones de Ponce desplegaron una ofensiva de 14 imparables y derrotaron cómodamente, 11-3, a los Indios de Mayagüez este miércoles en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner en la continuación de Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Ponce, que mejoró su marca a 7-5, tomó el control del encuentro desde la primera entrada con un ataque de cinco carreras, encabezado por un doble remolcador de Austin Murr.

Posteriormente, Jacob Reimer anotó mediante un movimiento ilegal del lanzador Bryant Salgado, mientras que Ezequiel Pagán, Chris Arroyo y Will Simoneit produjeron las siguientes tres anotaciones.

Los Leones ampliaron su ventaja en el segundo episodio con tres carreras adicionales. Murr conectó su segundo doble de la noche para remolcar a Elí Serrano y Reimer, antes de que Jesmuel Valentín impulsara otra anotación con un doble al jardín izquierdo.

LBPRC • Temporada Regular 2026-27 TABLA DE POSICIONES Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (hasta el 18 de noviembre de 2026) Equipo Ganados Perdidos Porcentaje Diferencia Racha 1 Criollos de Caguas 7 4 .636 — G P G P P 2 Cangrejeros de Santurce 7 5 .583 0.5 P P G G G 3 Leones de Ponce 7 5 .583 0.5 G G G P G 4 Gigantes de Carolina 6 5 .545 1 P G P P G 5 Indios de Mayagüez 4 7 .364 3 P P G G P 6 Senadores de San Juan 3 8 .273 4 P P P G P Racha: Últimos cinco partidos (G: ganado; P: perdido). Fuente: ligapr.com

En la tercera entrada, John Bay disparó su cuarto cuadrangular de la temporada para colocar la pizarra 9-0.

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Mayagüez (4-7) reaccionó en el cuarto episodio con tres anotaciones, producto de un jonrón de dos carreras de Matthew Lugo y un sencillo remolcador de Edwin Ríos.

Sin embargo, Ponce añadió una carrera en la sexta entrada mediante un doble de Pagán que impulsó a Reimer. Bay completó la producción ofensiva en el séptimo episodio con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Simoneit.

Murr encabezó el ataque ponceño al batear de 3-2, con dos dobles, tres carreras impulsadas y dos anotadas. Pagán también terminó de 3-2, con un doble, dos remolcadas y una anotada.

Serrano conectó tres imparables en cinco turnos y anotó dos carreras, mientras que Reimer bateó de 3-2 y cruzó el plato en tres ocasiones.

En el montículo, el abridor Kyohei Yamashiro trabajó cuatro entradas, permitió nueve imparables y tres carreras limpias, además de registrar cinco ponches.

El relevo ponceño dominó el resto del encuentro. Juan Marcano lanzó dos entradas sin permitir imparables, Jorhan LaBoy completó dos episodios en blanco con tres ponches y Lenny Torres retiró la novena entrada sin permitir carreras, también con tres abanicados.

LaBoy (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Salgado (0-1) cargó con la derrota.

En el Estadio Hiram Bithorn, Juan Centeno, Shed Long Jr. y Jackson Ross se fueron para la calle para guiar a los Cangrejeros de Santurce a un triunfo, 7-2, sobre los los sotaneros Senadores de San Juan.

Ahora Santurce coloca su marca en 7-5, mientras que la de los Senadores es de 3-8.

Santurce también contó con una sólida salida del veterano abridor Darryl Thompson, quien se llevó el triunfo en su labor de siete episodios. El derecho toleró tres hits, permitió dos carreras limpias y propinó seis ponches. Colocó su récord esta temporada en 1-1.

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En Carolina, un indiscutible de Edwin Díaz coronó una remontada en la novena entrada y le dio a los Gigantes una victoria, 4-3, sobre los Criollos de Caguas en el Estadio Roberto Clemente Walker.

De esta manera, Carolina regresa a la ruta ganadora después de haber perdido sus dos partidos anteriores. Colocan su récord en 6-5, mientras que los Criollos ponen el suyo en 7-4, líder de la campaña, con tres derrotas corridas.

Con el pizarrón en su contra 3-2, los primeros dos bates en la alineación de los Gigantes, Trent Youngblood y Johnathan Rodríguez abrieron la parte baja de la novena entrada con indiscutibles al jardín central. Acto seguido, Carolina colocó hombres en las esquinas con un error de Jan Hernández en su tiro a la intermedia.

El serpentinero de los Criollos, Jarrett Whorff, dominó con elevado a Abimelec Ortiz. Entonces, Lisbel Díaz conectó un hit para empatar el partido 3-3.

Ante este panorama, el derecho le dio un boleto gratis a Javier Vaz para llenar las bases y preparar el escenario para lo que definiría el partido. El batazo de Díaz al jardín derecho que le dio la victoria a Carolina.