El lanzador zurdo Eduardo Rivera regresó el domingo a la lomita con los Cangrejeros de Santurce luego de no haber podido completar su temporada en Estados Unidos debido a una lesión en la espalda.

En su primera apertura desde agosto, Rivera lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, pese a enfrentar situaciones de peligro ante los Criollos de Caguas, que llegaron al encuentro como el equipo con mayor producción ofensiva del torneo y una racha de seis victorias consecutivas.

El serpentinero aseguró que se sintió físicamente preparado para su regreso, aunque reconoció que tuvo que controlar los nervios y las emociones de volver a competir.

“Me siento superbién, gracias a Dios. No tengo molestias. Gracias a Dios ya estoy mejorando más. Estoy a un 99 por ciento de mi capacidad”, expresó.

Rivera, de 6′7″ de estatura, fue colocado el 13 de agosto en la lista de lesionados del equipo Triple A de los Red Sox de Boston debido a problemas en la espalda. Posteriormente, el 1 de septiembre, pasó a la lista de lesionados de 60 días y no volvió a lanzar hasta el domingo.

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En su regreso, enfrentó a 17 bateadores durante cuatro episodios, permitió cuatro imparables y concedió dos bases por bolas, una de ellas con cuatro lanzamientos al primer bateador del encuentro.

El zurdo tuvo corredores en circulación en las cuatro entradas, incluidos hombres en posición de anotar durante las primeras dos. Sin embargo, logró salir de los problemas y cerró tres de los cuatro episodios con ponches. En el restante, consiguió el último out mediante una jugada rutinaria de segunda base a primera.

Más allá de su condición física, Rivera reconoció que el aspecto emocional también representó un desafío.

Eduardo Rivera aporta profundidad a la rotación de los Cangrejeros de Santurce, que buscan conquistar su segundo campeonato consecutivo. (Cangrejeros de Santurce)

“Me sentí un poco ansioso al principio, pero luego me acomodé y me sentí bien”, comentó.

“Hubo muchas emociones”, añadió tras una jornada que también estuvo marcada por la ceremonia de entrega de sortijas del campeonato 2025-26 de los Cangrejeros.

“Pero las supe controlar. La verdad es que me sentí demasiado ansioso, viendo a mi familia, a la fanaticada, viendo bateadores otra vez. Al final lo supe controlar”, relató.

Una nueva etapa con San Luis

El regreso de Rivera a Santurce se produce con el aval de los Cardinals de San Luis, organización que lo adquirió este mes mediante un cambio con los Red Sox.

El movimiento tomó por sorpresa al lanzador, quien pensaba que continuaría su carrera con Boston, la organización que le brindó su primera oportunidad en las Mayores.

“De verdad que pensé que me iba a quedar en Boston. Pero los planes son de Dios y Él quiso ponerme en otra organización para hacer mi trabajo. A mí Boston me gustó”, dijo.

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“Fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas. Me siento superorgulloso de ese equipo y agradecido. El equipo que te da la oportunidad es inolvidable, es especial. Trabajé duro. Me dieron la oportunidad y me siento agradecido”, manifestó.

Rivera debutó en las Grandes Ligas con los Red Sox el 22 de abril, cuando lanzó tres entradas sin permitir anotaciones. Posteriormente, fue enviado a Doble A y Triple A, antes de regresar al equipo de Boston en julio, mes en el que realizó tres apariciones.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en una organización dirigida por Oliver Mármol y que cuenta con Chaim Bloom como presidente de operaciones de béisbol. Bloom conoce al puertorriqueño desde su etapa como principal ejecutivo de operaciones de béisbol de los Red Sox, cargo que ocupó hasta 2023.

Aunque todavía espera conocer los detalles de su futuro con San Luis, Rivera confía en que tendrá oportunidades de demostrar su talento y competir por un puesto en la rotación de abridores para la temporada de 2027.