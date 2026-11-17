Criollos propinan cuarta derrota consecutiva a las Senadores
La novena de Caguas permanece en el tope de la tabla de posiciones al mejor su marca a 7-2
17 de noviembre de 2026 - 11:15 PM
17 de noviembre de 2026 - 11:15 PM
Los Criollos de Caguas regresaron a la ruta ganadora el lunes al doblegar, 4-2, a los Senadores de San Juan en el único partido de la jornada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Con el resultado, Caguas coloca su récord en 7-2 para permanecer en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo, mientras que San Juan pone el suyo en 2-7.
Fue la cuarta derrota consecutiva para los Senadores. La serie particular entre ambas novenas se encuentra empatada 1-1.
Los Criollos dieron muestras de su bateo oportuno en el primer tercio del partido. Luego de un fácil primer out, con un lanzamiento, y una base por bolas a Bryan Torres al inicio de la primera entrada, el abridor de los Senadores Brady Tedesco toleró tres indiscutibles consecutivos que le pasaron factura. Primero le permitió un elevado al novato Jaime Ferrer que picó en jardín derecho. Luego llegaron los indiscutibles remolcadores de José Miranda y Carson DeMartini que le dieron una ventaja inicial a Caguas, 2-0.
Los Criollos rayaron una carrera más en la segunda entrada, para el 3-0, con un sencillo de Torres al jardín derecho.
Sin embargo, los Senadores comenzaron a acortar su desventaja en la pizarra en la parte baja. El veterano abridor de Caguas, Adalberto Flores, comenzó la entrada concediendo una base por bolas al nuevo importado de San Juan, Matt McDermott. El derecho dominó a los siguientes dos bateadores con batazos por el cuadro interior. Entonces, Delvin Pérez conectó una potente línea al jardín izquierdo para empujar la primera anotación del equipo capitalino en las piernas de McDermott.
El desempeño de los Criollos en la octava entrada fue muy parecido al del inicio del partido cuando Torres recibió un boleto gratis a la inicial. Ferrer conectó un sencillo que provocó que Torres se posicionara en la antesala y, posteriormente, Miranda conectó su segundo sencillo impulsor del partido para ampliar la ventaja de Caguas, 4-1.
Un cuadrangular solitario, ante el primer envío del relevista José Espada, en la novena entrada acabó con la sequía de indiscutibles que tenían los Senadores desde el quinto acto y puso la pizarra 4-2.
La victoria le perteneció al derecho Aaron Mishoulam (1-0) después de trabajar dos entradas en labor de relevo. Tedesco (0-2) cargó con el revés al permitir tres carreras en cuatro entradas y dos tercios; en las que toleró seis hits, dio tres bases por bolas y retiró por la vía del ponche a cuatro bateadores. Espada se apuntó su segundo salvamento de la temporada.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: