Con el resultado, Caguas coloca su récord en 7-2 para permanecer en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo, mientras que San Juan pone el suyo en 2-7.

Fue la cuarta derrota consecutiva para los Senadores. La serie particular entre ambas novenas se encuentra empatada 1-1.

Los Criollos dieron muestras de su bateo oportuno en el primer tercio del partido. Luego de un fácil primer out, con un lanzamiento, y una base por bolas a Bryan Torres al inicio de la primera entrada, el abridor de los Senadores Brady Tedesco toleró tres indiscutibles consecutivos que le pasaron factura. Primero le permitió un elevado al novato Jaime Ferrer que picó en jardín derecho. Luego llegaron los indiscutibles remolcadores de José Miranda y Carson DeMartini que le dieron una ventaja inicial a Caguas, 2-0.

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Los Criollos rayaron una carrera más en la segunda entrada, para el 3-0, con un sencillo de Torres al jardín derecho.

Sin embargo, los Senadores comenzaron a acortar su desventaja en la pizarra en la parte baja. El veterano abridor de Caguas, Adalberto Flores, comenzó la entrada concediendo una base por bolas al nuevo importado de San Juan, Matt McDermott. El derecho dominó a los siguientes dos bateadores con batazos por el cuadro interior. Entonces, Delvin Pérez conectó una potente línea al jardín izquierdo para empujar la primera anotación del equipo capitalino en las piernas de McDermott.

El desempeño de los Criollos en la octava entrada fue muy parecido al del inicio del partido cuando Torres recibió un boleto gratis a la inicial. Ferrer conectó un sencillo que provocó que Torres se posicionara en la antesala y, posteriormente, Miranda conectó su segundo sencillo impulsor del partido para ampliar la ventaja de Caguas, 4-1.

Un cuadrangular solitario, ante el primer envío del relevista José Espada, en la novena entrada acabó con la sequía de indiscutibles que tenían los Senadores desde el quinto acto y puso la pizarra 4-2.