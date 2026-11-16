El receptor Buster Posey y el antesalista venezolano Pablo Sandoval, piezas fundamentales de los tres campeonatos de la Serie Mundial conquistados por los Giants de San Francisco, encabezan el grupo de 14 debutantes en la papeleta de candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA).

Entre los nuevos aspirantes también figuran los dominicanos Ervin Santana y Starlin Castro, el venezolano Asdrúbal Cabrera y el lanzador mexicano Joakim Soria.

Completan el grupo de debutantes los lanzadores Jake Arrieta, Andrew Miller y Wade Davis; los jugadores del cuadro Kyle Seager y Ryan Zimmerman; y los jardineros Jay Bruce y Brett Gardner, además del zurdo Jon Lester.

Por otro lado, el lanzador venezolano Félix Hernández, el estadounidense Andy Pettitte y el exsegunda base Chase Utley sobresalen entre los 13 candidatos que repiten en la papeleta.

Hernández, quien brilló durante 15 temporadas con los Mariners de Seattle, dio un salto significativo en su segundo año de elegibilidad al recibir 196 de 425 votos, equivalentes al 46.1%. La cifra representa un aumento considerable respecto al 20.6% que obtuvo en su primera aparición.

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Para ingresar al Salón de la Fama, los candidatos necesitan alcanzar al menos el 75% de los votos de la BBWAA y pueden permanecer en la papeleta durante un máximo de 10 años, siempre que cumplan con el porcentaje mínimo requerido para continuar.

Utley recibió 251 votos (59.1%) el año pasado, cuando el boricua Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron elegidos, un aumento respecto al 39.8% que obtuvo en 2025.

Pettitte, por su parte, alcanzó el 48.5% de los votos, frente al 27.9% del año anterior, y aparece en la papeleta por novena ocasión.

El excampocorto venezolano Omar Vizquel afronta su décimo y último año de elegibilidad, luego de recibir el 18.4% de los votos en la elección anterior.

Otros candidatos que repiten son Alex Rodríguez (40%), Bobby Abreu (30.8%), Jimmy Rollins (25.4%), Cole Hamels (23.8%), Dustin Pedroia (20.7%), Mark Buehrle (20%), David Wright (14.8%), Francisco Rodríguez (11.8%) y Torii Hunter (8.7%).

Los miembros de la BBWAA con al menos 10 años consecutivos de afiliación tienen derecho al voto. Las papeletas deberán enviarse con matasellos del 31 de diciembre y los resultados se anunciarán el 19 de enero de 2027.

Los jugadores elegidos serán exaltados el 25 de julio de 2027, junto con los candidatos seleccionados el 6 de diciembre por el Comité de la Era Contemporánea, encargado de evaluar a dirigentes, ejecutivos y árbitros.

Entre los aspirantes de ese comité figura Bruce Bochy, exdirigente de Posey en San Francisco, junto con Dusty Baker y Lou Piniella.

Protagonistas de una dinastía

Posey, seleccionado siete veces al Juego de Estrellas, fue reconocido como Novato del Año de la Liga Nacional en 2010 y ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2012.

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En esa temporada lideró las Grandes Ligas con promedio de .336 y se convirtió en el primer receptor en conquistar el título de bateo de la Liga Nacional desde Ernie Lombardi, de los entonces Braves de Boston, en 1942.

El exreceptor terminó su carrera con promedio de .302, 1,500 imparables, 158 cuadrangulares y 729 carreras impulsadas durante 12 temporadas con los Gigantes, entre 2009 y 2021.

Sandoval, compañero de Posey en los equipos que conquistaron los títulos de 2010, 2012 y 2014, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2012 tras batear para .500, con ocho carreras impulsadas y tres jonrones en 16 turnos oficiales.

Sus tres cuadrangulares llegaron en el primer encuentro frente a los Tigers de Detroit, una hazaña que lo colocó en un exclusivo grupo de bateadores que han conectado tres jonrones en un partido de Serie Mundial.

Los otros son Babe Ruth, quien lo consiguió en 1926 y 1928; Reggie Jackson, en 1977; y Albert Pujols, en 2011.

El apodado “Panda” disputó 12 partidos de Serie Mundial con los Gigantes, en los que registró promedio de .426 y OPS de 1.162 en 47 turnos al bate.

Aunque no completó la temporada de 2021 con los Braves de Atlanta, Sandoval recibió un anillo de campeón por el título conquistado por la organización ese año, el cuarto de su carrera.

Posey también dejó una huella en las reglas del béisbol. En mayo de 2011 sufrió una fractura de peroné tras una colisión en el plato con Scott Cousins, de los entonces Marlins de Florida.

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El incidente contribuyó a que las Grandes Ligas modificaran las reglas sobre las colisiones en el plato antes de la temporada de 2014, con el propósito de proteger a los receptores.

Posey, de 39 años, asumió la presidencia de operaciones de béisbol de los Gigantes en septiembre de 2024.

Jon Lester también busca su lugar en Cooperstown

Otro de los debutantes destacados es el zurdo Jon Lester, quien acumuló marca de 200-117 y efectividad de 3.66 durante 16 temporadas en las Grandes Ligas.

Lester lanzó para Boston (2006-2014), Oakland (2014), los Cubs de Chicago (2015-2020), Washington (2021) y San Luis (2021).

Fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas y conquistó tres campeonatos de la Serie Mundial: dos con los Red Sox, en 2007 y 2013, y uno con los Cubs, en 2016.

Su trayectoria también estuvo marcada por una batalla contra el cáncer. En agosto de 2006, durante su temporada de novato, fue diagnosticado con linfoma y tuvo que someterse a quimioterapia.

En diciembre de ese año anunció que estaba libre de cáncer y regresó a la rotación de Boston en julio de 2007.