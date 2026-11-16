Las Gigantes evitan el colapso ante las Cangrejeras y avanzan a las semifinales del BSNF
Carolina sobrevivió un quinto juego decisivo frente a Santurce, que se recuperó de una desventaja de 2-0 en la serie
16 de noviembre de 2026 - 10:44 PM
16 de noviembre de 2026 - 10:44 PM
Las Gigantes de Carolina consiguieron el último boleto disponible a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al vencer este domingo, 87-84, a las Cangrejeras de Santurce en el quinto y decisivo encuentro de su serie de cuartos de final, celebrado en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina.
Con el resultado, las Gigantes se llevaron la serie 3-2 y tendrán como próximo rival a las Pollitas de Isabela, en una serie al mejor de cinco partidos que comenzará este martes en el Coliseo José “Buga” Abreu.
La otra semifinal entre Manatí y Caguas está a favor de las Atenienses 1-0.
En el choque que definió el último puesto semifinalista, Santurce tomó la delantera durante el primer parcial, que dominó 24-21. Sin embargo, las Gigantes ajustaron su juego en el segundo periodo y se marcharon al descanso con una ventaja de 40-39.
Carolina mantuvo el control y amplió su ventaja durante el tercer cuarto, que concluyó 63-55 a favor de las locales. Las Gigantes llegaron a tener una diferencia de 11 puntos en el tramo final, pero las Cangrejeras encontraron la manera de mantenerse en el partido y amenazaron con cambiar el desenlace en los minutos decisivos.
Luego de que Joyner Holmes aumentara la ventaja carolinense a 68-59 en el cuarto periodo, Kiara Leslie respondió con un triple para acercar a las Cangrejeras, 68-62. La estadounidense volvió a atacar el canasto para reducir la diferencia a cuatro puntos, 68-64, con 7:23 por jugar.
Tayra Meléndez contestó con un bombazo desde larga distancia para devolverle cierta tranquilidad a Carolina, 71-64. Grace Berger también asumió protagonismo en el ataque local y consiguió varios canastos importantes para mantener a las Gigantes al frente.
No obstante, Santurce continuó presionando. Leslie volvió a hacerse sentir desde el perímetro y, con un triple, acercó a las visitantes, 75-72, cuando restaban 3:42 de acción.
Berger respondió con otro canasto para el 77-72, pero dos tiros libres de Leah Scott mantuvieron a las Cangrejeras en la pelea. Con 1:06 en el reloj, Meléndez convirtió dos importantes canastos desde la línea de tiros libres para colocar el marcador 79-74.
Leslie volvió a encender las esperanzas santurcinas con otro triple que acercó a su equipo, 79-77. Sin embargo, Lasha Petree apareció en el momento oportuno con un bombazo de tres puntos para despegar nuevamente a Carolina, 82-77, con apenas 37 segundos restantes.
Las Gigantes aprovecharon sus oportunidades desde la línea de tiros libres para conservar la ventaja. Charity Harris convirtió dos intentos para el 84-77 y, aunque Santurce continuó anotando en busca de la remontada, las locales lograron proteger la diferencia.
Berger fue una de las figuras principales de Carolina con 18 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Holmes también terminó con 18 unidades y 15 rebotes para completar un doble-doble, además de repartir cinco asistencias.
Tayra Meléndez agregó 17 tantos, mientras que las Gigantes contaron con cinco jugadoras en doble dígito para conseguir el importante triunfo.
Por Santurce, Leslie fue la máxima anotadora del encuentro con 27 puntos. El partido marcó el retiro de la armadora cangrejera Dayshalee Salamán.
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