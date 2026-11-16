Calienta Ponce: cuatro victorias corridas para los Leones

Los Leones de Ponce extendieron a cuatro su racha de victorias al derrotar, 11-4, a los Senadores de San Juan este domingo en el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner.

Con el triunfo, la novena ponceña mejoró su marca a 6-4, respaldada por una explosiva ofensiva de 17 imparables, incluidos cuatro cuadrangulares.

Los Leones inauguraron el marcador en la tercera entrada, cuando Elí Serrano conectó un doble remolcador de dos carreras que permitió anotar a Kevin Santa y John Bay.

San Juan respondió en la cuarta entrada con cuadrangulares solitarios de Antonio Jiménez y Óscar Colás, que igualaron el encuentro a dos carreras.

Sin embargo, la ofensiva selvática reaccionó inmediatamente en la parte baja del episodio.

Austin Murr conectó su primer jonrón de la temporada para devolverle la ventaja a Ponce, mientras Ezequiel Pagán añadió un cuadrangular de dos carreras que amplió la diferencia a 5-2.

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La producción continuó en la quinta entrada, cuando John Bay desapareció la pelota por el jardín central para su tercer cuadrangular de la campaña.

Posteriormente, Jacob Reimer conectó otro batazo de vuelta completa, también por el jardín central, con Serrano en circulación, aumentando la ventaja a 8-2.

Los Leones completaron su producción ofensiva en la octava entrada con tres anotaciones adicionales.

Los Senadores descontaron dos carreras en la novena entrada mediante una doble matanza de Víctor Torres, que permitió anotar a Santino Rosso, y un doble remolcador de Nakami Yuta.

Reimer terminó de 4-1, con un cuadrangular, tres carreras impulsadas y una anotada.

Murr bateó de 5-3, incluyendo un jonrón, dos remolcadas y una carrera anotada, mientras Bay conectó de 4-3, con un cuadrangular, tres anotadas y una impulsada.

Serrano aportó dos imparables, un doble, dos carreras impulsadas y dos anotadas. Pagán también remolcó dos carreras con su cuadrangular.

El relevista Alex Claudio (3-0) se acreditó la victoria tras lanzar dos tercios de entrada sin permitir carreras.

El abridor Ryan Murphy trabajó tres entradas y un tercio, permitió cuatro imparables, dos carreras limpias y ponchó a cuatro bateadores.

Por su parte, Kai Yokogawa consiguió su primer salvamento de la temporada al lanzar cinco entradas, permitiendo seis imparables, dos carreras limpias y ponchando a tres bateadores.

Ryder Ryan (0-1) cargó con la derrota por San Juan, tras permitir ocho carreras limpias y nueve imparables en cinco episodios.

Santurce blanquea a Caguas

Los Criollos de Caguas vieron detenida este domingo su cadena de seis victorias al caer vía blanqueada 5-0 ante los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

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Pese al revés, Caguas se mantiene en el tope de la tabla de posiciones con marca de 6-2, mientras Santurce mejoró a 5-5.

El cuerpo monticular de los Cangrejeros limitó la ofensiva de la Yegüita, con cuatro lanzadores.

El zurdo Eduardo Rivera abrió el encuentro y trabajó los primeros cuatro episodios con cinco ponches, aunque salió sin decisión.

La victoria correspondió a Miguel Martínez, quien lanzó tres entradas en relevo y ponchó a cuatro bateadores.

Santurce tomó ventaja desde la primera entrada mediante un sencillo de Anthony García, que colocó el marcador 1-0.

La pizarra permaneció igual hasta la séptima entrada, cuando los Cangrejeros fabricaron un ramillete de tres carreras para ampliar la diferencia a 4-0.

García volvió a hacer daño en la octava entrada al conectar un cuadrangular que produjo la quinta y última carrera de Santurce.