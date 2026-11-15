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LeBron James se coloca tercero en lista histórica de asistencias en la NBA

El astro de los 76ers superó a Jason Kidd en la tabla liderada por John Stockton

15 de noviembre de 2026 - 7:30 PM

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LeBron James de los 76ers de Filadelfia reacciona en el encuentro ante los Pacers de Indiana el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) (Chris Szagola)
Por Dan Gelston

Filadelfia - LeBron James repartió 11 asistencias y ascendió al tercer puesto en la lista histórica de la NBA, y además sumó 15 puntos y seis rebotes para guiar la victoria 131-124 de los 76ers de Filadelfia el domingo ante los Pacers de Indiana.

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James, que cumplirá 42 años el próximo mes, le pasó el balón a VJ Edgecombe en el cuarto periodo para la asistencia 12,092 de su carrera, con la que superó a Jason Kidd en la lista histórica. John Stockton y Chris Paul ocupan los puestos 1-2 en la historia de la NBA.

Jaylen Brown anotó 31 unidades y Tyrese Maxey agregó 27 para los Sixers.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 31 puntos y el ex Sixer Kelly Oubre Jr. añadió 16.

James mantuvo una costumbre temprana en su primera temporada con los Sixers: elegir el momento para tomar el control de un partido.

Esta vez ocurrió en el tercer cuarto, justo después de que los aficionados de los Sixers enloquecieran cuando el poco utilizado pívot Tacko Fall, ingresó al juego. James se puso manos a la obra de inmediato, desarmó a los Pacers y anotó ocho puntos consecutivos para darles una ventaja de 82-73.

Joel Embiid no jugó para los Sixers en el primero de una serie de partidos en noches consecutivas. Embiid, dos veces campeón anotador de la NBA, debería regresar a la alineación el lunes en Brooklyn. James es otro veterano que por lo general no juega en partidos en noches consecutivas y parecía listo para tomar su turno de descanso contra los Nets.

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LeBron JamesNBA76ers de Filadelfia
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