Golpe a los Warriors: Stephen Curry sufre desgarre en el músculo oblicuo

Stephen Curry venía exhibiendo su mejor nivel a los 38 años, al inicio de su 18va temporada en la NBA.

Ahora, tendrá que volver a abrirse camino tras una lesión una vez más.

Se prevé que el astro de los Warriors de Golden State se perderá al menos dos semanas debido a un desgarro en el músculo oblicuo, una frustrante interrupción para el máximo anotador de triples de todos los tiempos en la NBA que estaba en medio de otra temporada especial.

Los Warriors anunciaron el jueves que Curry, de 38 años, será reevaluado dentro de dos semanas por el desgarro abdominal. Una resonancia magnética reveló la lesión, y es algo que puede tardar más en sanar. El entrenador Steve Kerr calificó el nivel de preocupación como “alto”.

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Curry venía de anotar 30 o más puntos en cuatro de cinco partidos, incluida una actuación de 41 puntos contra Orlando el sábado que lo empató con Oscar Robertson en el octavo lugar, con 77 partidos de 40 puntos. Las 16 actuaciones de Curry de ese tipo después de los 35 años son la mayor cantidad en la historia de la NBA.

“Es algo raro, pero me hace sentir muy orgulloso del trabajo que se ha hecho, especialmente con algunas lesiones y todo eso”, comentó Curry. “Pero solo la idea de que todavía puedo llegar a cierto nivel, como alimentarme de eso. Sobre todo cuando es en una victoria como esta noche, en la que necesitábamos todos esos puntos. Aprecio la longevidad”.

Kerr elogió la semana pasada a Curry por cómo sigue rindiendo a un nivel tan alto cuando se acerca a dos décadas en la NBA.

“Es ética de trabajo y buenos genes. Ha sido bendecido con un cuerpo que ha aguantado. Pero también se lo ha ganado con su entrenamiento de fuerza, su acondicionamiento, su nivel de forma física, que está fuera de serie. Es extraordinario, a los 38, verlo seguir haciendo lo que hace”, resaltó Kerr.

Curry salió temprano en la derrota de Golden State en Houston el miércoles por la noche, que puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas. Se le veía con un evidente malestar, llevándose la mano al costado derecho por encima de la cadera.

El plazo de dos semanas significa que Curry se perderá al menos seis partidos, comenzando con un duelo en San Antonio el viernes. El perímetro de Golden State ya está corto de efectivos: el escolta Brandon Williams está fuera por una distensión en el isquiotibial izquierdo, mientras que Jimmy Butler y Moses Moody están retomando la actividad tras lesiones de rodilla de la temporada pasada que requirieron cirugía. El escolta de segundo año Will Richard regresó el miércoles, pero está jugando con un ligamento desgarrado en el pulgar izquierdo.

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Está promediando 27.8 puntos en 10 partidos esta temporada, aunque su media se desplomó después de que anotó apenas tres puntos en 5 minutos y medio el miércoles. Curry ha convertido el 45.7% de sus intentos de triple hasta ahora esta temporada; si eso se mantiene, sería el porcentaje más alto de su carrera.