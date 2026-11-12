¡Orgullo boricua! Jesfred Torres conquista la medalla de oro en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Olímpico de Puerto Rico informó hoy que el boricua Jesfred Torres Santiago conquistó este jueves la medalla de oro de los 60 kilogramos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al superar al tailandés Siwa Chainarong por detención del árbitro en el tercer asalto, en el Dakar Expo Center, en Senegal.

En comunicado de prensa, detalló que Torres Santiago respondió después de perder el primer asalto en las cinco tarjetas, todas con puntuación de 10-9 para Chainarong. En el segundo, el boricua recibió el respaldo de tres jueces por 10-9, mientras que los otros dos favorecieron al tailandés por el mismo margen.

Luego, en el tercero, Jesfred provocó tres conteos de protección a su rival. El árbitro detuvo el combate y decretó la victoria del puertorriqueño, quien completó su recorrido en Dakar con tres triunfos sin derrotas.

La presea es la tercera medalla del boxeo puertorriqueño en los Juegos Olímpicos de la Juventud y su segundo oro, después del campeonato de Emmanuel Rodríguez en Singapur 2010. Alvin Canales obtuvo el bronce en Buenos Aires 2018.

PUBLICIDAD

El resultado también extiende a ocho ediciones consecutivas, entre 2010 y 2026, la presencia de Puerto Rico en el medallero de los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Tres victorias rumbo al campeonato

Había debutado en cuartos de final con un nocaut a los 2:52 del primer asalto ante Jean Julian Agathe, de Mauricio, después de recibir un pase libre en octavos.

En semifinales, superó por decisión unánime a Zhengkun Zhang, de China, con cuatro tarjetas de 30-26 y una de 30-25. El boricua ganó los tres asaltos y provocó dos conteos de protección en el segundo para asegurar su espacio en la final.

Ante Chainarong, Torres Santiago volvió a responder a un nuevo reto: cedió el primer asalto, dividió las tarjetas del segundo y definió el campeonato en el tercero.