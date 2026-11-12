Cangrejeras evitan eliminación y obligan cuarto juego contra Carolina
Santurce se mantuvo con vida en los cuartos de final del BSNF al vencer a las Gigantes en la carretera
12 de noviembre de 2026 - 11:45 PM
12 de noviembre de 2026 - 11:45 PM
Las Cangrejeras de Santurce se mantuvieron con vida el miércoles al vencer, 80-66, sobre las Gigantes de Carolina en el tercer encuentro de la Serie B de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).
Las crustáceas evitaron una celebración en el Coliseo Guillermo Angulo, colando la serie 2-1 a favor de las máximas campeonas.
El cuarto juego es el viernes en el Coliseo Roberto Clemente.
Santurce definió el encuentro en el tercer parcial, ganado 28-18.
Aubryanna “Bree” Hall fue la gran figura ofensiva de las Cangrejeras al completar un sobresaliente doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes.
Por Carolina, Tayra Meléndez fue la más destacada con otro doble-doble de 21 tantos y 10 rebotes.
La acción de la postemporada del BSNF continuará el jueves en Isabela, Manatí y Caguas. Todos los juegos serán a las 8:00 pm, por la plataforma de YouTube.
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