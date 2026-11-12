Cangrejeras evitan eliminación y obligan cuarto juego contra Carolina

Las Cangrejeras de Santurce se mantuvieron con vida el miércoles al vencer, 80-66, sobre las Gigantes de Carolina en el tercer encuentro de la Serie B de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las crustáceas evitaron una celebración en el Coliseo Guillermo Angulo, colando la serie 2-1 a favor de las máximas campeonas.

El cuarto juego es el viernes en el Coliseo Roberto Clemente.

Santurce definió el encuentro en el tercer parcial, ganado 28-18.

Aubryanna “Bree” Hall fue la gran figura ofensiva de las Cangrejeras al completar un sobresaliente doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes.

Por Carolina, Tayra Meléndez fue la más destacada con otro doble-doble de 21 tantos y 10 rebotes.