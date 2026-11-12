Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
12 de noviembre de 2026
80°Mayormente despejado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cangrejeras evitan eliminación y obligan cuarto juego contra Carolina

Santurce se mantuvo con vida en los cuartos de final del BSNF al vencer a las Gigantes en la carretera

12 de noviembre de 2026 - 11:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aubryanna “Bree” Hall con el balón frente a las Gigantes de Carolina. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce se mantuvieron con vida el miércoles al vencer, 80-66, sobre las Gigantes de Carolina en el tercer encuentro de la Serie B de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

RELACIONADAS

Las crustáceas evitaron una celebración en el Coliseo Guillermo Angulo, colando la serie 2-1 a favor de las máximas campeonas.

El cuarto juego es el viernes en el Coliseo Roberto Clemente.

Santurce definió el encuentro en el tercer parcial, ganado 28-18.

Aubryanna “Bree” Hall fue la gran figura ofensiva de las Cangrejeras al completar un sobresaliente doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes.

Por Carolina, Tayra Meléndez fue la más destacada con otro doble-doble de 21 tantos y 10 rebotes.

La acción de la postemporada del BSNF continuará el jueves en Isabela, Manatí y Caguas. Todos los juegos serán a las 8:00 pm, por la plataforma de YouTube.

Tags
Cangrejeras de SanturceGigantes de CarolinaBSNF
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: