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Caguas suma cuarta victoria al hilo y toma control del primer lugar de “La Pro”

Los Criollos volvieron a superar a los Gigantes de Carolina, quienes perdieron por tercera vez consecutiva

12 de noviembre de 2026 - 12:12 AM

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Won-Bin Cho celebra luego de la victoria de Caguas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas extendieron a cuatro su racha de victorias este miércoles al superar con resultado 3-2 a los Gigantes de Carolina en el Estadio Yldefonso Solá Morales, como parte de la acción de la recién comenzada temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

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Con el triunfo, la Yegüita mejoró su marca a 4-1 y se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. Carolina, por su parte, sufrió su tercera derrota consecutiva y colocó su récord en 4-3.

Los Gigantes, en cambio, cayeron a 4-3 con una tercera derrota al hilo después de comenzar el torneo con récord de 4-0.

Caguas llegó a la parte baja de la octava entrada en desventaja 2-1, pero reaccionó con las dos carreras que decidieron el encuentro.

Won-Bin Cho conectó sencillo para remolcar a Vimael Machín con la anotación del empate y, posteriormente, Onix Vega respondió con otro sencillo que llevó al plato a Cho para colocar a Caguas al frente de manera definitiva, 3-2.

Carolina había tomado ventaja temprano con dos anotaciones en la primera entrada. La primera llegó mediante un lanzamiento salvaje de José de León, mientras un elevado de sacrificio de Edwin Díaz produjo la segunda.

Esas fueron las únicas carreras de los Gigantes durante todo el desafío.

Los cagüeños comenzaron a descontar en la parte baja de la quinta entrada, cuando una roleta de Gabriel Cancel permitió anotar a Jan Hernández para acercar a los Criollos 2-1.

De León tuvo otra sólida presentación desde el montículo al completar los primeros cinco episodios con seis ponches, aunque salió sin decisión.

Fue relevado por Blayne Enlow, Aaron Mishoulam, Jorge Benítez y John McMillon, quienes mantuvieron sin anotaciones a Carolina durante las últimas cuatro entradas.

La victoria correspondió a McMillon, quien trabajó 1.1 entradas, permitió un imparable, ponchó a dos bateadores y no concedió carreras.

La derrota fue para Jake Gozzo, quien permitió las dos anotaciones de los Criollos en la octava entrada.

En otros resultados, El bateo oportuno del receptor Jacob Reimer guió a los Leones de Ponce a una victoria, 4-3, sobre los Indios de Mayagüez.

Reimer bateó de 4-2 con un cuadrangular, un doble, tres carreras remolcadas y una carrera anotada para que los Leones colocaran su récord en 3-4. En tanto, los Indios colocan la suya en 2-5.

En el Estadio Hiram Bithorn, Un doble de Robbie Enríquez en la décima entrada ayudó a que los Senadores doblegaran, 9-8, a los Cangrejeros de Santurce.

Ahora, Santurce colocó su foja en 4-3 y San Juan pone la suya en 2-3.

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Criollos de CaguasGigantes de CarolinaLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
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