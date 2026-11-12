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Misterio con Stephen Curry: sale de juego en el primer cuarto y se desconoce el tipo de lesión

Luego de anotar un solo canasto, un triple, se acercó al dirigente Steve Kerr y salió de juego agarrándose un costado

12 de noviembre de 2026 - 9:26 AM

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Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, se marcha del partido ante los Rockets de Houston. (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - Stephen Curry, el astro de los Warriors de Golden State, abandonó el partido del miércoles contra los Rockets de Houston en el primer cuarto por molestias en el abdomen y no regresó.

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Curry logró un triple —su única canasta del partido— cuando faltaban unos 7:30 minutos del primer cuarto y se llevó la mano al costado derecho, haciendo una mueca mientras retrocedía después del tiro.

De inmediato se acercó al entrenador Steve Kerr y se dirigió al vestuario. Parecía tener dolor y caminaba con cautela, sujetándose el costado derecho mientras salía de la cancha.

“Dijo que se resintió de algo en la zona abdominal y comentó que nunca le había pasado antes”, relató Kerr.

Añadió que Curry salió de la arena en la segunda mitad para someterse a una resonancia magnética, pero que el equipo aún no había recibido información del estudio.

Se le preguntó a Kerr cuál era su nivel de preocupación por el estado de Curry.

“Quiero decir, la preocupación es alta, pero no tengo idea del alcance de la lesión”, respondió.

Los Rockets vencieron a los Warriors por 115-108, con lo que pusieron fin a la racha de ocho victorias consecutivas de Golden State.

Curry, de 38 años, dos veces Jugador Más Valioso y 12 veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a la noche ubicado en el segundo lugar de la NBA en anotación con 30.6 puntos por partido. Fue el máximo anotador de los Warriors en seis de sus ocho triunfos, que llegaron después de un inicio con foja de 0-3.

Kevin Durant anotó 20 puntos, Alperen Sengun y Amen Thompson sumaron 19.

La racha ganadora más larga de Golden State desde 2022 terminó en una noche en la que quedaron muy por debajo de su promedio de la temporada, de 120.4 puntos por partido.

Sin Curry, los Warriors fueron liderados por el novato Yaxel Lendeborg, quien registró 25 puntos y 10 rebotes. Brandin Podziemski aportó 22 tantos.

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Stephen CurryWarriors de Golden StateNBA
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