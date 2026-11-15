Kayla Harrison arruina el regreso de Amanda Nunes y sigue reinando en UFC

Nueva York - Kayla Harrison retuvo su campeonato de 135 libras al someter por estrangulamiento a Amanda Nunes en el cuarto asalto del combate coestelar en la función UFC 334, realizada el sábado en el Madison Square Garden.

Harrison (20-1) arruinó el intento de regreso de Nunes, ampliamente reconocida como la mejor peleadora de la historia. La brasileña puso fin a un retiro de tres años para esta pelea por el cinturón.

La peleadora local tenía mucho que demostrar no sólo por ser su primera defensa del título, sino también su primer combate desde junio de 2025. En enero se sometió a una cirugía de fusión espinal por una lesión en el cuello que retrasó este esperado enfrentamiento hasta la noche del sábado en el Garden.

Nunes (23-6) intentó luchar cuerpo a cuerpo con Harrison, la campeona olímpica de judo con dos medallas de oro, y terminó los dos primeros asaltos completamente boca arriba. Harrison conectó una serie de golpes cortos y codazos a la cabeza que parecieron agotarla —admitió lo difícil que fue bajar de peso hasta las 135 libras— aunque también lastimaron a Nunes.

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Harrison —que salió al ritmo de “Eye of the Tiger” mientras la peleadora más conocida como la “Leona” se estiraba y saltaba sobre las puntas de sus pies antes de las presentaciones de Bruce Buffer— no perdió tiempo en el cuarto asalto: derribó a Nunes con una zancadilla, la siguió hasta la lona y aplicó el estrangulamiento por la espalda.

“Creo que todavía estoy en shock”, manifestó Harrison.

Puede considerarse que Nunes es la mejor del deporte, pero Harrison dejó clara su candidatura a ser la mejor del momento.

Gane defiende cetro de los pesados

Por otro lado, Ciryl Gane defendió con éxito su título de los pesados, al dominar las tarjetas de los jueces en el otro combate estelar, a cinco asaltos. Se impuso por decisión unánime sobre Josh Hokit.

Los tres jueces dictaminaron 48-47 en favor de Gane, para decepción de buena parte del público, que apoyó a Hokit.

Gane (15-2) derrotó a Alex Pereira en la Casa Blanca y se llevó el título interino de los pesados antes de ser ascendido en noviembre a monarca indiscutible.

Hokit y Gane se enfrascaron en un duro combate que dejó a ambos con hemorragias —Hokit en la ceja izquierda y Gane en la boca—, pero ninguno armó un ataque decisivo, lo que dejó la decisión a los jueces.