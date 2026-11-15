Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
15 de noviembre de 2026
85°Soleado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kayla Harrison arruina el regreso de Amanda Nunes y sigue reinando en UFC

Por su parte, Ciryl Gane venció por decisión unánime a Josh Hokit y retuvo el título de los pesos pesados

15 de noviembre de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kayla Harrison estrangula a la brasileña Amanda Nunes en la función coestelar de UFC 334. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Kayla Harrison retuvo su campeonato de 135 libras al someter por estrangulamiento a Amanda Nunes en el cuarto asalto del combate coestelar en la función UFC 334, realizada el sábado en el Madison Square Garden.

RELACIONADAS

Harrison (20-1) arruinó el intento de regreso de Nunes, ampliamente reconocida como la mejor peleadora de la historia. La brasileña puso fin a un retiro de tres años para esta pelea por el cinturón.

La peleadora local tenía mucho que demostrar no sólo por ser su primera defensa del título, sino también su primer combate desde junio de 2025. En enero se sometió a una cirugía de fusión espinal por una lesión en el cuello que retrasó este esperado enfrentamiento hasta la noche del sábado en el Garden.

Nunes (23-6) intentó luchar cuerpo a cuerpo con Harrison, la campeona olímpica de judo con dos medallas de oro, y terminó los dos primeros asaltos completamente boca arriba. Harrison conectó una serie de golpes cortos y codazos a la cabeza que parecieron agotarla —admitió lo difícil que fue bajar de peso hasta las 135 libras— aunque también lastimaron a Nunes.

Harrison —que salió al ritmo de “Eye of the Tiger” mientras la peleadora más conocida como la “Leona” se estiraba y saltaba sobre las puntas de sus pies antes de las presentaciones de Bruce Buffer— no perdió tiempo en el cuarto asalto: derribó a Nunes con una zancadilla, la siguió hasta la lona y aplicó el estrangulamiento por la espalda.

“Creo que todavía estoy en shock”, manifestó Harrison.

Puede considerarse que Nunes es la mejor del deporte, pero Harrison dejó clara su candidatura a ser la mejor del momento.

Gane defiende cetro de los pesados

Por otro lado, Ciryl Gane defendió con éxito su título de los pesados, al dominar las tarjetas de los jueces en el otro combate estelar, a cinco asaltos. Se impuso por decisión unánime sobre Josh Hokit.

Los tres jueces dictaminaron 48-47 en favor de Gane, para decepción de buena parte del público, que apoyó a Hokit.

Gane (15-2) derrotó a Alex Pereira en la Casa Blanca y se llevó el título interino de los pesados antes de ser ascendido en noviembre a monarca indiscutible.

Hokit y Gane se enfrascaron en un duro combate que dejó a ambos con hemorragias —Hokit en la ceja izquierda y Gane en la boca—, pero ninguno armó un ataque decisivo, lo que dejó la decisión a los jueces.

El presidente Donald Trump ha asistido a eventos de la UFC en el Garden en el pasado, pero no estuvo presente la noche del sábado. Trump dijo la semana pasada que le estaba ofreciendo al jefe de la UFC, Dana White, el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca, pero después afirmó que sólo bromeaba.

Tags
UFCartes marciales mixtas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 15 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: