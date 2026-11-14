Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
88°Soleado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LeBron James: evaluado día a día por dolencia en la espalda

La participación del veterano jugador de los Sixers en el partido de este domingo ante Indiana permanece incierta

14 de noviembre de 2026 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LeBron James se perdió el juego del jueves ante Toronto. (Paul Sancya)
Por Servicios combinados

El estelar LeBron James permanece bajo evaluación diaria debido a molestias en la parte baja de la espalda, por lo que su participación en el partido del domingo de los 76ers de Filadelfia ante los Pacers de Indiana todavía es incierta.

RELACIONADAS

James, quien cumplirá 42 años el próximo 30 de diciembre, se perdió el encuentro del jueves frente a los Raptors de Toronto debido a problemas lumbares y de ciática, una condición que ha obligado al equipo a manejar cuidadosamente su carga de trabajo durante el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA.

El veterano jugador ha participado en 10 de los primeros 13 encuentros de Filadelfia, con promedios de 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.5 asistencias por partido.

La ausencia del jueves fue la tercera de James en lo que va de campaña.

Los 76ers tuvieron descanso el viernes y sábado, lo que le permite al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA disponer de varios días de recuperación antes de su próximo compromiso.

Sin embargo, Filadelfia enfrentará dos encuentros en días consecutivos: el domingo recibirá a Indiana y el lunes visitará a los Nets de Brooklyn.

James ha evitado regularmente participar en ambos partidos de una misma secuencia de noches consecutivas, por lo que existe la posibilidad de que regrese ante los Pacers o que su retorno se produzca el lunes frente a Brooklyn.

La situación representa otro desafío físico para James, quien continúa activo en su temporada número 24 en la NBA y en su primera campaña con los 76ers.

Tags
LeBron James76ers de FiladelfiaNBA
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: