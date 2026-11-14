LeBron James: evaluado día a día por dolencia en la espalda
La participación del veterano jugador de los Sixers en el partido de este domingo ante Indiana permanece incierta
14 de noviembre de 2026 - 3:54 PM
14 de noviembre de 2026 - 3:54 PM
El estelar LeBron James permanece bajo evaluación diaria debido a molestias en la parte baja de la espalda, por lo que su participación en el partido del domingo de los 76ers de Filadelfia ante los Pacers de Indiana todavía es incierta.
James, quien cumplirá 42 años el próximo 30 de diciembre, se perdió el encuentro del jueves frente a los Raptors de Toronto debido a problemas lumbares y de ciática, una condición que ha obligado al equipo a manejar cuidadosamente su carga de trabajo durante el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA.
El veterano jugador ha participado en 10 de los primeros 13 encuentros de Filadelfia, con promedios de 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.5 asistencias por partido.
La ausencia del jueves fue la tercera de James en lo que va de campaña.
LeBron James won't play tonight for the 76ers. He's been ruled out with low back/sciatica management, according to the team's injury report. That will give him a five day window off before the Sixers play Sunday against the Pacers.— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) November 12, 2026
Los 76ers tuvieron descanso el viernes y sábado, lo que le permite al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA disponer de varios días de recuperación antes de su próximo compromiso.
Sin embargo, Filadelfia enfrentará dos encuentros en días consecutivos: el domingo recibirá a Indiana y el lunes visitará a los Nets de Brooklyn.
James ha evitado regularmente participar en ambos partidos de una misma secuencia de noches consecutivas, por lo que existe la posibilidad de que regrese ante los Pacers o que su retorno se produzca el lunes frente a Brooklyn.
La situación representa otro desafío físico para James, quien continúa activo en su temporada número 24 en la NBA y en su primera campaña con los 76ers.
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