LeBron James: evaluado día a día por dolencia en la espalda

El estelar LeBron James permanece bajo evaluación diaria debido a molestias en la parte baja de la espalda, por lo que su participación en el partido del domingo de los 76ers de Filadelfia ante los Pacers de Indiana todavía es incierta.

James, quien cumplirá 42 años el próximo 30 de diciembre, se perdió el encuentro del jueves frente a los Raptors de Toronto debido a problemas lumbares y de ciática, una condición que ha obligado al equipo a manejar cuidadosamente su carga de trabajo durante el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA.

El veterano jugador ha participado en 10 de los primeros 13 encuentros de Filadelfia, con promedios de 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.5 asistencias por partido.

La ausencia del jueves fue la tercera de James en lo que va de campaña.

Los 76ers tuvieron descanso el viernes y sábado, lo que le permite al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA disponer de varios días de recuperación antes de su próximo compromiso.

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Sin embargo, Filadelfia enfrentará dos encuentros en días consecutivos: el domingo recibirá a Indiana y el lunes visitará a los Nets de Brooklyn.

James ha evitado regularmente participar en ambos partidos de una misma secuencia de noches consecutivas, por lo que existe la posibilidad de que regrese ante los Pacers o que su retorno se produzca el lunes frente a Brooklyn.