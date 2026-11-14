José Miranda pega dos jonrones y empuja cinco carreras en el quinto triunfo seguido de los Criollos

Miranda bateó de 2-2, con dos bases por bolas recibidas, y además anotó cuatro carreras en el partido escenificado en su casa, el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

Miranda pegó su primer cuadrangular de la campaña en la primera entrada, con Bryan Torres en las almohadillas, para darle a los Criollos sus primeras dos anotaciones.

En el tercer acto, Miranda le repitió la dosis al abridor zurdo de los Indios, Luis Leroy Cruz, con dos compañeros en circulación para despegar 5-0 a los Criollos.

En seis partidos Miranda está bateando .350 con dos jonrones, seis empujadas y .519 de porcentaje en base.

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Un doble de Jaime Ferrer en la cuarta entrada se combinó con un ramillete de tres carreras más en el quinto episodio para que los Criollos se fueran en escapada 9-0.

Los Indios anotaron sus carreras en el octavo episodio con un cuadrangular de tres vueltas de Matthew Lugo.

El derecho Sebastián Rodríguez (1-0) se llevó el triunfo en labor de relevo al lanzar una entrada en blanco y propinar dos ponches, mientras que Cruz (0-2) cargó con el revés al permitir las cinco carreras que remolcó Miranda en tres entradas trabajadas.

LBPRC • Temporada Regular 2026-27 TABLA DE POSICIONES Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Equipo Ganados Perdidos Porcentaje Diferencia Racha 1 Criollos de Caguas 5 1 .833 — G G G G G 2 Gigantes de Carolina 5 3 .625 1 G P P P G 3 Cangrejeros de Santurce 4 4 .500 2 G G G P P 4 Leones de Ponce 4 4 .500 2 P G P G G 5 Senadores de San Juan 2 4 .333 3 P P P G P 6 Indios de Mayagüez 2 6 .250 4 P P G P P Racha: Últimos cinco partidos (G: ganado; P: perdido). Fuente: ligapr.com

Jonronean tres veces los Leones

Los Leones de Ponce apabullaron 17-2 a los Senadores de San Juan en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, gracias a un ataque encabezado por tres cuadrangulres de tres anotaciones cada uno.

Con el triunfo Ponce empató en la tercera posición con Santurce, ambos con marca de 4-4.

Los Leones se impusieron 17-2 a San Juan. (Suministrada)

El importado John Bay rompió el hielo por Ponce llevando al plato a Jesmuel Valentín, luego de que una roleta de este se extendió al jardín derecho luego de ser desviada por el abridor de los Senadores, Rubén Ramírez en la primera entrada.

Con ventaja de 1-0, los Leones tuvieron un ramillete de cinco carreras en el segundo acto. Juan Montero y José Torres prepararon el camino cuando el primero conectó un doble y el segundo consiguió una base por bolas. Entonces con un solo out John Bay conectó un cuadrangular por encima de la verja del jardín izquierdo para ampliar a 4-0 la ventaja de los sureños.

Posteriormente, un elevado de sacrificio de Jesmuel Valentín le dio a Ponce su quinta carrera en el desafío.

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Ponce añadió otro jonrón de tres anotaciones, esta vez de Torres, que amplió el margen a 8-0 en el tercer inning, y remató en el sexto episodio con otro vuelacercas de tres carreras por parte de Chris Arroyo.

En la misma entrada Eli Serrano empujó dos más con un doblete que colocó la pizarra fuera del alcance de San Juan, 13-1.

El derecho Harold Cortijo obtuvo su segunda victoria de la temporada en labor de relevo. Rubén Ramírez (0-1) sufrió la derrota al permitir cinco carreras limpias en 1.1 entradas. El zurdo Julio Torres se agenció su primer salvamento.

Carolina blanquea a Santurce

Los Gigantes de Carolina regresaron a la ruta ganadora al blanquear 7-0 a los Cangrejeros de Santurce luego de tres reveses en línea.

Carolina colocó su marca en 5-3 para quedarse con la segunda posición de la liga. Los Cangrejeros colocaron la suya en 4-4 y ocupan el tercer lugar, empatados con Ponce.

Carolina contó con otra salida de calidad del abridor Riley Gowens. El derecho no dio libertades, tolerando solo dos indiscutibles en 5.2 entradas. En su segundo triunfo de la campaña, retiró por la vía del ponche a tres bateadores y dio dos bases por bolas.