Santurce empata su serie de cuartos de final contra Carolina y fuerza el decisivo

Las Cangrejeras de Santurce mantuvieron vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al vencer 74-67 el viernes a las Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente.

El resultado obliga a celebrar un quinto y decisivo partido en la única serie de cuartos de final que permanece sin definirse, y que llegó a estar 2-0 a favor de las Gigantes. El encuentro de vida o muerte se jugará este domingo en el Coliseo Guillermo Angulo, en Carolina, a las 7:00 p.m.

La ofensiva de las Cangrejeras estuvo encabezada por Dayshalee Salamán, quien terminó con 21 puntos, incluidos cuatro triples, cinco rebotes y cinco asistencias. Leah Scott también tuvo una destacada actuación con 19 unidades, mientras que Kiara Leslie aportó 15 tantos.

Santurce contó con cuatro jugadoras en doble dígito. Brianna Jones fue otra de las figuras importantes del conjunto al capturar 10 rebotes.

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Por las Gigantes, Grace Berger lideró el ataque con 22 puntos, seguida por Charity Harris con 14 unidades. Joyner Holmes completó un doble-doble de 12 tantos y 11 capturas. Al igual que sus rivales, Carolina tuvo cuatro jugadoras con doble cifra.

Kiara Leslie inicia el ataque al canasto por las Cangrejeras en el cuarto partido de la serie de cuartos de final contra las Gigantes. (Suministrada)

Carolina tomó el control del encuentro durante la primera mitad y llegó a tener una ventaja de nueve puntos al descanso. Las Gigantes dominaron el primer parcial 19-16 y ampliaron la diferencia en el segundo periodo para marcharse a los camerinos con el marcador a su favor, 44-35.

Las Cangrejeras, sin embargo, no bajaron los brazos y comenzaron a reducir la desventaja en el tercer parcial. Un triple de Salamán acercó a Santurce 54-53 con 2:10 por jugarse en el periodo. Poco después, la propia Salamán consiguió darle la ventaja 55-54 a las locales, con 1:25 en el reloj.

Carolina recuperó momentáneamente el comando con un canasto de Tayra Meléndez (56-55), pero Santurce respondió desde la línea de tiros libres. Scott anotó para colocar nuevamente a su equipo al frente, 57-56, y Salamán añadió otro punto desde la línea para concluir el tercer periodo 58-56.

El conjunto santurcino trasladó el impulso al último cuarto y abrió con un avance de 5-0 que le permitió ampliar su ventaja a 63-56. Las Gigantes reaccionaron con seis puntos consecutivos, aprovechando varias oportunidades defensivas para acercarse 63-62. Holmes y Meléndez contribuyeron a la reacción, mientras Berger también encontró el aro para mantener a Carolina en la pelea.

Un canasto de Leslie le dio un respiro a Santurce con el marcador 65-62, pero Holmes volvió a acercar a las visitantes, 65-64. La defensa de ambos equipos cobró protagonismo en los minutos finales, hasta que un triple de Harris le devolvió la ventaja a Carolina, 67-65.

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La respuesta de las Cangrejeras no tardó. Salamán apareció nuevamente en un momento crucial para igualar el encuentro 67-67 con 1:21 por jugarse.

Las crustáceas lograron recuperar la delantera cuando Scott convirtió una canasta para el 69-67. Luego, Salamán volvió a producir desde la línea de tiros libres para aumentar la ventaja a 71-67. Carolina perdió el balón con 28 segundos restantes y las Cangrejeras aprovecharon la oportunidad para sentenciar el encuentro.

Bree Hall recibió una falta y convirtió uno de sus tiros libres para colocar el marcador 72-67. Posteriormente, volvió a la línea con 17 segundos en el reloj y encestó sus dos intentos para asegurar la victoria santurcina.

Previo al inicio del partido, el BSNF reconoció a Alicia Penzo como la Mejor Sexta Jugadora de la temporada 2026, mientras que Alanis Ventura recibió el Premio Progreso del Año por su desempeño durante la campaña.

Definida la primera semifinal

La primera semifinal del BSNF ya tiene protagonistas. Las Criollas de Caguas y las Atenienses de Manatí se enfrentarán por un boleto a la serie final, luego de que ambos quintetos dominaran sus respectivas series de cuartos de final y consiguieran su clasificación mediante barridas.

La serie, que se jugará al mejor de cinco partidos, comenzará este sábado a las 8:00 p.m. en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí.

El segundo encuentro entre las Criollas y las Atenienses se celebrará el martes, 17 de noviembre, a las 8:00 p.m. en la Roger Mendoza de Caguas.