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Antetokounmpo y Adebayo anotan 74 puntos entre ambos y el Heat sale victorioso

Miami lleva 2-0 en la Copa NBA luego de vencer a los Cavaliers de Cleveland de James Harden

14 de noviembre de 2026 - 10:49 AM

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Bam Adebayo antó 37 puntos con 14 rebotes en la victoria de Miami sobre Cleveland. (Marta Lavandier)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Bam Adebayo terminó con 37 puntos y 14 rebotes, Giannis Antetokounmpo también anotó 37 y el Heat de Miami tomó el control del Grupo B del Este al vencer 133-121 a los Cavaliers de Cleveland en un partido de la Copa NBA la noche del viernes.

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Fue la segunda vez que el Heat tuvo a dos jugadores registrando 37 unidades en el mismo partido: LeBron James y Dwyane Wade lo hicieron en 2013.

Davion Mitchell aportó 22 tantos y 17 asistencias —igualando su mejor marca personal— para Miami, que logró su tercera victoria consecutiva. Ryan Conwell sumó 20 desde la banca para el Heat.

Donovan Mitchell anotó 25 puntos para liderar a Cleveland, que recibió 22 de Tyrese Proctor, 20 de James Harden, 16 de Jaylon Tyson y 12 de Meleek Thomas.

Miami no contó con Klay Thompson (esguince de tobillo) ni con Pelle Larsson (enfermedad).

Cleveland jugó sin Evan Mobley, quien se perdió un partido por primera vez esta temporada debido a un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo.

“La resonancia salió limpia. Es un esguince, definitivamente le duele, pero no esperamos que sea algo de largo plazo en absoluto”, comentó el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos y recuperó nueve rebotes.
Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos y recuperó nueve rebotes. (Marta Lavandier)

Con la victoria, el Heat mejora a 2-0 y ahora está en solitario en la cima del Grupo B del Este en la clasificación de la Copa NBA. Ahora controla su destino en lo que respecta a avanzar a la fase de eliminación directa; barrer los partidos restantes de la fase de grupos contra Filadelfia y Nueva York —ambos como visitante— metería a Miami en los cuartos de final. Incluso terminar 1-1 en esos enfrentamientos le daría al Heat una buena posibilidad de obtener un boleto de comodín.

Tags
Heat de MiamiGiannis AntetokounmpoCavaliers de ClevelandJames HardenNBA
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