Sixers de Filadelfia se imponen a los Raptors aun sin LeBron James

Filadelfia - Tyrese Maxey anotó 27 puntos, Joel Embiid añadió 20 y los 76ers de Filadelfia vencieron el jueves 123-112 a los Raptors de Toronto pese a jugar sin LeBron James.

James (lesionado de la espalda) fue descartado más temprano y se perdió su tercer partido de la temporada.

Jaylen Brown sumó 18 puntos para Filadelfia, que mejoró a 10-3. Los 76ers se recuperaron de la derrota del martes 123-101 ante Jayson Tatum y los Celtics en el primer partido de Brown contra su equipo anterior.

RJ Barrett anotó 31 puntos e Immanuel Quickley agregó 25 para los Raptors, que están diezmados y han perdido cuatro de cinco.

Embiid pasó de estar en duda a encontrarse disponible antes del salto inicial. Los 76ers se llevaron un susto en el primer cuarto cuando Embiid se desplomó en la cancha tras chocar con Quickley, sujetándose la rodilla derecha. Pero el pívot de Filadelfia, de 7′0″ de estatura, regresó más tarde en el periodo, entre ovaciones del público local.

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Los Raptors, que jugaron sin Kawhi Leonard (rodilla) por décimo partido consecutivo y sin Scottie Barnes (ingle) por cuarto encuentro seguido, llegaron a ostentar una ventaja de 16 puntos en la primera mitad.