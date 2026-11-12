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Abre este viernes la venta general de boletos para el “Duelo del Caribe”

Unas 7,500 entradas estarán disponibles para el partido del 5 de diciembre en el Hiram Bithorn

12 de noviembre de 2026 - 5:56 PM

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Los boletos para el evento podrán adquirirse a través de Ticketera.com y en la boletería del Hiram Bithorn, que operará de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La venta de boletos al público general para el “Duelo del Caribe” entre Puerto Rico y República Dominicana comenzará este viernes a las 10:00 a.m., con unas 7,500 entradas disponibles para el encuentro del próximo 5 de diciembre en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

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La venta comenzará luego de que se adquirieran más de 11,000 boletos durante la preventa exclusiva para clientes de Visa de Banco Popular, una cifra que superó las proyecciones de los organizadores, según informó la empresa promotora VRDG Entertainment.

Los boletos podrán adquirirse a través de Ticketera.com y en la boletería del Hiram Bithorn, que operará de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

El encuentro reunirá a jugadores boricuas como Francisco Lindor, Edwin “Sugar” Díaz, Enrique “Kike” Hernández, José De León y Christian Vázquez.

Por República Dominicana se ha anunciado la participación de Robinson Canó, Starling Marte, Joshua Báez y Brayan Bello, entre otros.

Como parte de las actividades relacionadas con el partido, los organizadores celebrarán durante esa semana conferencias de prensa, encuentros con jugadores y clínicas de béisbol para niños y jóvenes.

El día del encuentro, las actividades comenzarán a las 4:00 p.m. con un Fan Fest en el Hiram Bithorn, que incluirá música, entretenimiento, exhibiciones y venta de mercancía oficial.

También está programado un Celebrity Home Run Challenge, en el que varias personalidades e invitados participarán en una competencia de cuadrangulares previo al enfrentamiento entre las novenas.

El evento es organizado por VRDG Entertainment, en colaboración con la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) y las asociaciones de jugadores de ambas islas, APPPR y FENAPEPRO.

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Grandes LigasPuerto RicoRepública Dominicana
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