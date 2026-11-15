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Serie Hípica del Caribe: México ya está en Puerto Rico y peligra la participación dominicana

La gran cita del hipismo regional tendrá lugar el 5 y 6 de diciembre en el Hipódromo Camarero

15 de noviembre de 2026 - 3:58 PM

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Lodyto Race, ganador del Clásico del Caribe 2025, trabajó el sábado en la pista del Hipódromo Camarero bajo la conducción de Miguel Ángel Villanueva. El ejemplar regresa a la Serie Hípica del Caribe para representar a México, esta vez en la Copa Confraternidad. (Cortesía/Emmanuel Márquez/Clásico del Caribe)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La delegación de cinco ejemplares que representará a México en la Serie Hípica del Caribe realizó el sábado sus primeros ejercicios matinales sobre la pista del Hipódromo Camarero, informó la organización del evento mediante un comunicado.

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La competencia se celebrará el 5 y 6 de diciembre en Camarero y culminará con el Clásico del Caribe, reservado para ejemplares nativos de tres años de los países participantes.

México conquistó la edición de 2025 con el potro Lodyto Race, montado por el destacado jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en el Hipódromo Presidente Remón, en Ciudad de Panamá.

Sin embargo, Ortiz Jr. no podrá participar este año debido a que continúa recuperándose de una operación de tobillo.

Puerto Rico estará representado en el Clásico del Caribe por El Beato y Táctico, ganadores de las respectivas pruebas clasificatorias.

El primero de los ejemplares mexicanos en pisar la pista de Camarero fue el tordillo Ramadán, propiedad de la Cuadra Cantarell y aspirante a la Copa Velocidad. El caballo realizó un ejercicio suave para familiarizarse con las instalaciones.

Por su parte, Lodyto Race también trabajó en la pista de cara a su regreso a la Serie Hípica, esta vez para disputar la Copa Confraternidad, reservada para machos mayores. El ejemplar de la Cuadra Irish lució en buenas condiciones durante su primera sesión matinal.

La yegua de cinco años Koch, de la Cuadra San Isidro, que competirá en la Copa Confraternidad para yeguas; Madonna, de la Cuadra Irish, inscrita en la Dama del Caribe; y Maldini, de la Cuadra San Isidro, participante del Clásico del Caribe, también completaron una vuelta de trote bajo la supervisión del preparador José Sánchez.

“Llegaron los caballos en perfectas condiciones”, expresó el entrenador mexicano tras los ejercicios.

“No hemos tenido ningún inconveniente y eso nos da pie para poder trabajar y salir hoy mismo a la pista a reconocer y aclimatarnos”, agregó.

Los ejercicios de la delegación mexicana estuvieron a cargo de los galopadores Miguel Ángel Villanueva y Eric Vera Rodríguez.

Mientras, el entrenador de Ramadán, José Silva, se mostró satisfecho con la primera jornada de trabajo, luego de un proceso de cuarentena que comenzó en México y continuó en Florida antes del traslado a Puerto Rico.

“Llegó bien el caballo. Batalló mucho desde el aeropuerto de México, pero se recuperó. Afortunadamente está bien. Hoy (sábado) salió de galope para que conociera todo el ambiente, las cuadras, la pista, para que el caballo se fuera ambientando y yo lo vi bien. Ya está en su establo y en breve va a comer”, aseguró Silva.

Se espera que los cinco ejemplares mexicanos regresen a la pista el lunes para continuar su preparación.

Incertidumbre sobre la participación dominicana

La delegación de República Dominicana no viajaría a Puerto Rico para participar en la Serie Hípica del Caribe debido a presuntas dificultades con los trámites aduaneros, según versiones difundidas por distintas fuentes en redes sociales.

De acuerdo con esas versiones, un cambio en la fecha prevista para el traslado de los ejemplares habría provocado problemas de coordinación con el transporte y la disponibilidad de los servicios aduaneros en Puerto Rico.

Hasta el momento, los organizadores de la Serie Hípica del Caribe no han confirmado la ausencia de la delegación dominicana.

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Serie Hípica del CaribeHipódromo CamareroMéxicoRepública DominicanaHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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