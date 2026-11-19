( Jorge A Ramirez Portela )

Los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) hicieron oficial el miércoles la contratación del argentino Néstor “Che” García como nuevo dirigente rumbo al torneo 2027.

García, de 61 años y actual mentor de la Selección Nacional de República Dominicana, dirigirá por primera vez en la liga desde 2021, cuando tuvo a cargo a los Cangrejeros de Santurce.

Salió a mitad de temporada debido a una mala racha de los crustáceos, sustituido en aquel entonces por Larry Ayuso.

En el pasado, fue asistente técnico del conjunto de la ciudad capital bajo la administración del apoderado Angelo Medina.

García es la apuesta del apoderado estadounidense Dion New, quien adquirió a la tribu el pasado verano.

El sudamericano ocupará la silla en la Sultana del Oeste por Iván “Pipo” Vélez, con las riendas de los Indios por los pasados dos años.

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Vélez fue Dirigente del Año en el torneo 2025, con el quinteto alcanzado las semifinales (final de Conferencia B) por primera vez desde 2012.

Este año, sin embargo, la escuadra no clasificó a la postemporada.