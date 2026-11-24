¿Quién iba a imaginar que el lareño “Orly” González formaría parte algún día de los Changos de Naranjito? ¿O que una de las franquicias más emblemáticas del voleibol puertorriqueño conquistaría apenas un campeonato en los últimos 16 torneos de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM)?

Pocos habrían pronosticado ambos escenarios, que hoy son una realidad.

Este miércoles, cuando inicie la antepenúltima semana del torneo 2026, los Changos, con González como gerente general, intentarán iniciar una reacción que les permita llegar en mejores condiciones a la postemporada.

González, quien conquistó el campeonato de 2002 como apoderado de los Patriotas de Lares precisamente ante Naranjito, reconoce que la histórica franquicia atraviesa un proceso de reconstrucción, pero confía en que pueda recuperar su nivel competitivo.

“Siempre voy a estar en donde crea que pueda ayudar y Naranjito, en esta parte de su historia, necesita ayuda y me convencieron a entrar porque sigue siendo un reto. La franquicia está en reconstrucción, en reducción de nómina y tenemos que competir con los que económicamente han invertido”, dijo González a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Nosotros todavía no hemos llegado a ese peak y estamos buscando la fórmula de alcanzar ese peak. Las victorias son importantes para que la gente llegue a la cancha, pero la gente debe entender que esto es un proceso para ir preparándonos para la postemporada. Vamos para la última parte de la temporada regular a mejorar el juego, a alcanzar el nivel óptimo y que comencemos a ganar en la parte importante de la temporada”, agregó.

Naranjito (8 puntos, 2-8) inicia la sexta semana en la quinta y penúltima posición en el standing y enfrentará este miércoles a los Plataneros de Corozal (20 puntos, 6-4), que ocupan el tercer puesto.

Los Changos también se medirán durante la semana a los Gigantes de Adjuntas (2 puntos, 0-10), últimos en la tabla y único equipo al que Naranjito ha derrotado esta temporada.

Cambio de dirigente en Naranjito

Naranjito abrirá la semana con un nuevo dirigente, Samuel “Kongui” Santiago, en lugar del cubano Ramón Lawrence, confirmó el gerente general. Lawrence fue el dirigente desde el inicio de la campaña.

“Hemos tenido lesiones, enfermedades, bajo rendimiento de los refuerzos y mala suerte. No es culpa de Ramón. Pero hay que buscar una reacción de los muchachos con el nuevo dirigente”, dijo González sobre el cambio en la dirección técnica.

El opuesto nativo Jamal Ellis ha sido el líder ofensivo de los Changos con 4.03 puntos por set.

Entre los anotadores del torneo, el refuerzo de los Cafeteros de Yauco, Jalen Penrose, lidera con 5.10 puntos por set. Fue escogido el Jugador Más Valioso de la quinta semana por la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

PUBLICIDAD

Yauco busca acercarse al tercer puesto

Los campeones defensores, Cafeteros de Yauco (15 puntos, 6-4), cerraron la quinta semana en la cuarta posición, a cinco puntos de los Plataneros de Corozal, que ocupan el tercer lugar.

Yauco tendrá dos compromisos importantes en su intento por reducir esa diferencia. El miércoles recibirá a los líderes Patriotas de Lares (23 puntos, 8-2), mientras que el domingo visitará a Corozal en un enfrentamiento directo por la clasificación.

La tercera posición tiene especial importancia debido al formato de la postemporada.

Los primeros tres equipos avanzarán directamente a las semifinales, mientras que el cuarto y el quinto lugar disputarán una serie al mejor de cinco partidos para determinar el último semifinalista.

Jalen Penrose, de los Cafeteros, promedia 5.10 puntos por set y fue escogido Jugador Más Valioso de la quinta semana. (Suministrada / LVSM)

Lares y Carolina mantienen la lucha por el liderato

Entretanto, los Patriotas de Lares y los Nuevos Gigantes de Carolina (22 puntos, 8-2) continuarán su disputa por el primer lugar, una batalla que ha marcado las últimas dos semanas del campeonato.

Lares afrontará el calendario más exigente de la sexta semana, con compromisos ante Yauco el miércoles y frente al propio Carolina el viernes.

Carolina, por su parte, tendrá un cierre de semana menos complicado sobre el papel, cuando enfrente a Adjuntas, conjunto que todavía no conoce la victoria esta temporada.