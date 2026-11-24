Los Criollos de Caguas protagonizaron una gran remontada este lunes al dominar, 7-6, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn, en la continuación de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con la victoria, Caguas mejoró su marca a 9-5 y quedó empatado con los Leones de Ponce en el primer lugar de la tabla de posiciones.

La Yegüita vino de atrás luego de que San Juan tomara ventaja de 3-0 desde la primera entrada y ampliara la diferencia a 4-0 en el tercer episodio.

Caguas comenzó a descontar en la cuarta entrada con su primera anotación, producto de doblete de Carson DeMartini, antes de cambiar por completo el rumbo del encuentro con un explosivo ramillete de seis vueltas en la parte alta del quinto episodio.

Un jonrón de Luis Vázquez con uno a bordo apretó el marcador y un ‘grand slam’ de José Miranda viró la tortilla 7-4 a favor de los Criollos.

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San Juan respondió en la parte baja de la quinta entrada con dos anotaciones para acercarse 7-6, pero el relevo de Caguas logró contener a los Senadores durante el resto del encuentro y preservar la ventaja mínima.

Edwin Sánchez lanzó dos entradas en relevo para ganar el juego.

En total fueron siete los lanzadores que vieron acción por los Criollos.