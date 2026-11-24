Uno de los dos boletos para la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) se definirá este martes, cuando las Atenienses de Manatí reciban a las Criollas de Caguas en el quinto y decisivo encuentro de su serie semifinal.

El partido comenzará a las 8:00 p.m. en el Coliseo José “Buga” Abreu de Manatí, donde uno de los dos quintetos verá terminar su temporada.

Las Atenienses regresarán a su cancha con la oportunidad de completar la tarea que no pudieron conseguir el domingo, cuando llegaron al cuarto partido con ventaja de 2-1 en la serie.

Caguas, por su parte, buscará aprovechar el impulso de su más reciente victoria para completar la remontada y asegurar su clasificación a la disputa del campeonato.

Las Criollas evitaron la eliminación el domingo con un triunfo de 82-70 en el Coliseo Roger Mendoza, resultado que niveló la semifinal a dos victorias por bando.

PUBLICIDAD

La figura principal de aquella victoria fue Dre Una Edwards, quien completó un triple-doble de 19 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.

También sobresalió Tea Cooper, quien estuvo cerca de conseguir otro triple-doble al finalizar con 17 tantos, 10 rebotes y nueve asistencias.

El encuentro llegó empatado a 58 puntos al último parcial, pero las Criollas encontraron su mejor momento ofensivo en los minutos finales.

Tres triples consecutivos de Edwards, Taylor Robertson y Katie Villarini permitieron a Caguas tomar ventaja de 69-60, antes de que Cooper conectara otros dos disparos de larga distancia para frenar un intento de reacción de las Atenienses.

Por Manatí, Kaela Hilaire encabezó la ofensiva con 23 puntos, mientras que Chelsea Mitchell aportó 19 unidades y 14 rebotes.

El resultado dejó preparado el escenario para un último enfrentamiento entre dos equipos que ya han intercambiado victorias durante la semifinal y que ahora tendrán que definir su futuro en un solo partido.

Gigantes también fuerzan el quinto

Por otro lado, las Gigantes de Carolina igualmente forzaron un quinto y decisivo partido en la otra semifinal del BSNF luego de derrotar el lunes, 67-54, a las Pollitas de Isabela en el Coliseo Guillermo Angulo.

Carolina consiguió su segunda victoria consecutiva para igualar la serie a dos triunfos por bando. Grace Berger encabezó la ofensiva con 23 puntos y nueve asistencias, mientras que Tayra Meléndez aportó 16 unidades y ocho rebotes. Por Isabela, Camille Zimmerman fue la mejor anotadora con 16 tantos.