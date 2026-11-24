Freddy Peralta acuerda contrato de $125 millones con los Orioles de Baltimore
El lanzador dominicano, de 30 años, reforzará la rotación del conjunto tras alcanzar un acuerdo por cinco temporadas
24 de noviembre de 2026 - 2:12 PM
24 de noviembre de 2026 - 2:12 PM
Los Orioles de Baltimore y el agente libre Freddy Peralta alcanzaron un acuerdo por un contrato de $125 millones y cinco años, informó a The Associated Press una persona con conocimiento directo de las negociaciones.
La fuente habló el martes con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que el derecho dominicano superara el examen físico y aún no se había anunciado.
Peralta, de 30 años y dos veces All-Star, fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en octubre después de llevar a los Rays de Tampa Bay a la Serie Mundial, en la que perdieron ante Milwaukee en cinco juegos.
“Fastball Freddy” tuvo marca de 2-0 con una efectividad de 0.75 en dos aperturas y una aparición como relevista contra Cleveland en la Serie de Campeonato, permitiendo una carrera en cinco innings y un tercio para ganar el decisivo sexto partido.
Al enfrentar a su equipo original en el Clásico de Otoño, el derecho fue castigado por los Cerveceros con cinco carreras, siete hits y tres bases por bolas en cuatro innings y dos tercios en su única salida en la Serie Mundial. La derrota en casa en el tercer juego dejó a los Rays al borde de la eliminación.
Pero Tampa Bay ganó cada una de sus nueve aperturas anteriores y Peralta registró una efectividad de 0.90 —la mejor de las Grandes Ligas— durante ese tramo. Y con años de éxito en Milwaukee en su currículum antes de un tropiezo de cuatro meses con los Mets de Nueva York llegó a la temporada baja como uno de los mejores abridores disponibles en la agencia libre.
Según varios reportes, el RHP Freddy Peralta firmó un contrato de 5 años con los Baltimore Orioles. pic.twitter.com/WmOdUXZlPx— MLB Español (@mlbespanol) November 24, 2026
Peralta encabezará una rotación de los Orioles que perdió al zurdo agente libre Trevor Rogers, quien acordó más temprano el martes con los Cachorros de Chicago por $120 millones y cinco años. Es probable que Peralta se ubique por delante de Shane Baz, Kyle Bradish y Brandon Young.
Al saber que sería difícil costearlo una vez que llegara al mercado abierto, los austeros Cerveceros traspasaron a Peralta a los Mets en enero de 2026 con un año restante en su contrato. El lanzador derecho Tobias Myers también fue incluido en un canje que le dio a Milwaukee un par de cotizados prospectos: el infielder/jardinero Jett Williams y el pitcher Brandon Sproat.
Peralta tuvo dificultades en Nueva York, con marca de 5-9 y efectividad de 4.99 en 22 aperturas, con los Mets hundiéndose en el último lugar del Este de la Liga Nacional y convirtiéndose en una de las mayores decepciones del béisbol. Lo enviaron a Tampa Bay el 2 de agosto, un día antes de la fecha límite de cambios, a cambio de tres jugadores de ligas menores.
A Peralta le tomó un poco de tiempo recuperar su mejor nivel con los Rays, pero lo consiguió. Tuvo marca de 5-2 con efectividad de 3.25 en 10 aperturas con los campeones del Este de la Liga Americana, y terminó la temporada con foja de 10-11 y efectividad de 4.42 en 32 aperturas en total, abarcando 169 innings. Ponchó a 156 y otorgó 63 bases por bolas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: