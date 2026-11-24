Los Orioles de Baltimore y el agente libre Freddy Peralta alcanzaron un acuerdo por un contrato de $125 millones y cinco años, informó a The Associated Press una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

La fuente habló el martes con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que el derecho dominicano superara el examen físico y aún no se había anunciado.

Peralta, de 30 años y dos veces All-Star, fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en octubre después de llevar a los Rays de Tampa Bay a la Serie Mundial, en la que perdieron ante Milwaukee en cinco juegos.

“Fastball Freddy” tuvo marca de 2-0 con una efectividad de 0.75 en dos aperturas y una aparición como relevista contra Cleveland en la Serie de Campeonato, permitiendo una carrera en cinco innings y un tercio para ganar el decisivo sexto partido.

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Al enfrentar a su equipo original en el Clásico de Otoño, el derecho fue castigado por los Cerveceros con cinco carreras, siete hits y tres bases por bolas en cuatro innings y dos tercios en su única salida en la Serie Mundial. La derrota en casa en el tercer juego dejó a los Rays al borde de la eliminación.

Pero Tampa Bay ganó cada una de sus nueve aperturas anteriores y Peralta registró una efectividad de 0.90 —la mejor de las Grandes Ligas— durante ese tramo. Y con años de éxito en Milwaukee en su currículum antes de un tropiezo de cuatro meses con los Mets de Nueva York llegó a la temporada baja como uno de los mejores abridores disponibles en la agencia libre.

Peralta encabezará una rotación de los Orioles que perdió al zurdo agente libre Trevor Rogers, quien acordó más temprano el martes con los Cachorros de Chicago por $120 millones y cinco años. Es probable que Peralta se ubique por delante de Shane Baz, Kyle Bradish y Brandon Young.

Al saber que sería difícil costearlo una vez que llegara al mercado abierto, los austeros Cerveceros traspasaron a Peralta a los Mets en enero de 2026 con un año restante en su contrato. El lanzador derecho Tobias Myers también fue incluido en un canje que le dio a Milwaukee un par de cotizados prospectos: el infielder/jardinero Jett Williams y el pitcher Brandon Sproat.

Peralta tuvo dificultades en Nueva York, con marca de 5-9 y efectividad de 4.99 en 22 aperturas, con los Mets hundiéndose en el último lugar del Este de la Liga Nacional y convirtiéndose en una de las mayores decepciones del béisbol. Lo enviaron a Tampa Bay el 2 de agosto, un día antes de la fecha límite de cambios, a cambio de tres jugadores de ligas menores.

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