La modalidad de pelota llamada Baseball5 regresa a Puerto Rico el mes entrante con la celebración de la tercera Copa Mundial y con miras a penetrar en el deporte boricua como lo han hecho otras modalidades de otros deportes, como el voleibol playero, que es olímpico, inclusive, se informó este martes en conferencia de prensa.

Baseball5 es un deporte con elementos mayormente del béisbol. Es una evolución con reglas del handball que antes se jugaba en las calles.

Y regresa a Puerto Rico de la mano de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que le solicitó la celebración del Mundial a la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol y que organizó la conferencia de prensa este martes.

“Queremos que este evento no termine el día de cierre, sino que se quede como un legado, y en adelante el país comience a mirar el Baseball5 y que tengamos un desarrollo más extraordinario que el que llevamos en los tres años que lo hemos estado jugando en Puerto Rico”, dijo el presidente de la Federación local, José Quiles.

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Un total de 16 países verán acción en el evento que inicia el 8 de diciembre y que será jugado en su totalidad en el centro de desarrollo deportivo JUMP en Hato Rey, que es creación de José Juan Barea. El Mundial concluye el 13 de diciembre.

La entrada al evento es gratuita.

Cuba es el campeón defensor, así como medallista de oro en los recién concluidos Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026.

La Selección de Puerto Rico está compuesta por los jugadores Alejandra Pérez, Édgar Santiago, Kamila Díaz, Johan Rodríguez, Michael González, Gretchen Negrón, Eddiel Quiñones y Germary Santos. El dirigente es Pedro ‘Pelli’ Agosto.

“El perfil de nuestro atletas es del béisbol. Son atléticos y tienen la madurez de la calle porque este es un deporte urbano, callejero”, dijo el dirigente.

Como lo demuestra el roster de Puerto Rico, el Baseball5 se compone de mujeres y hombres.

“Es un deporte inclusivo y económico, porque no se usa guante ni bate”, describió Quiles.

Baseball5 se juega en un diamante reducido. Las bases están a 42 pies de distancia, tres pies menos que en sóftbol y 18 menos que en béisbol. Tiene cuatro bases, incluido el homeplate, y cinco jugadores ocupan el lado defensivo. Usa una bola, la que se batea con el puño -como en el handball callejero- y se atrapa y se lanza con las manos.

Se gana un partido anotando carreras. Cada partido dura 15 minutos o cinco entradas. Y un encuentro entre equipo se define cuando un equipo gana dos de un máximo de tres partidos o sets, como se le llama en Baseball5.

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El Mundial se jugará en dos diamantes, cuyos nombres son el Roberto Clemente Walker y el Juan “Igor” González, se informó en la conferencia.

Una disciplina con potencial de expansión

El Mundial de Baseball5 trae a Puerto Rico equipos de Europa, África y Suramérica, de areas en donde el béisbol es un deporte de minorías o inexistente.

Y si logra desarrollar una base mundial, también podrá entrar dentro del programa olímpico, como ya lo hizo en Dakar 2026, dijo Quiles.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, estuvo en la conferencia de prensa de la Federación y reconoció que el Baseball6 tiene elementos que se ajustan al movimiento olímpico.

“En la región, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, que los próximo será en Venezuela (2030), tiene terreno fertil”, señaló Rpsario. “Para los Panamericanos (Lima 2027) no porque ya se cerró el progada deportivo de esos juegos”.

La Federación comenzó hace tres años a trabajar el Baseball5. Lo hizo por medio de un acercamiento con el Departamento de Educación para llevar la modalidad a las escuelas, según se informó en la conferencia de prensa.