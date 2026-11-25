El receptor Brian Navarreto se fue para la calle en dos ocasiones mientras que el inicialista Roy Morales pegó otro cuadrangular de manera solitaria para ayudar a los Cangrejeros de Santurce a conseguir un triunfo, 8-2, sobre los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Con el resultado, Santurce mejoró su marca en 8-9 y detiene una racha de cuatro derrotas consecutivas. Caguas colocó su registro en 9-6.

A pesar del resultado, los Criollos se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones empatados con los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina.

Navarreto bateó de 5-3 con cuatro carreras remolcadas y dos anotadas. Morales conectó de 4-3 con dos carreras remolcadas y dos anotadas.

El derecho José de León (0-1) cargó con el revés luego de darle paso a siete carreras en su apertura de cuatro entradas, en las que propinó tres ponches y permitió los tres cuadrangulares.

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Por su parte, el zurdo Brian Morán (1-0) se agenció el triunfo al no permitir carreras, tolerar un hit y propinar tres ponches en tres entradas trabajadas en labor de relevo.

En Ponce, Edwin Díaz conectó un cuadrangular y se combinó con Javier Vaz para remolcar cinco carreras para guiar a los Giants a una victoria, 8-2, sobre los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

El resultado provocó el triple empate en la cima de la tabla de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

En el Estadio Hiram Bithorn, un doble de Rubén Castro se combinó con un sencillo de Matthew Lugo para que los Indios de Mayagüez completaran una remontada y superaran, 7-6, a los Senadores de San Juan.

Ahora Mayagüez coloca su récord en 7-8 y continúa en la quinta casilla de la tabla de posiciones. Los Senadores, en cambio, ponen su foja en 4-11 y ocupan el sexto puesto.

El triunfo le perteneció a Rafael Kelly (1-0) luego de no permitir carreras en su salida de una entrada y un tercio, mientras que a Ralph Garza Jr. (0-1) se le atribuyó la derrota luego de que las últimas dos carreras de Mayagüez fueran a su cuenta en un tercio de entrada.