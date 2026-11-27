La serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) entre las Pollitas de Isabela y las Criollas de Caguas comenzará el martes, luego de un merecido descanso para ambos equipos tras disputar unas semifinales cargadas de emociones y físicamente extenuantes.

La serie, pactada a un máximo de siete partidos, comenzará en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela y contará con al menos un día de descanso entre encuentros.

El periodo de descanso entre la conclusión de las semifinales y el comienzo de la final estaba contemplado en el calendario del BSNF, explicó el director de torneo, Fernando Quiñones.

Según detalló Quiñones, la liga había reservado el martes como fecha de inicio de la serie de campeonato ante la posibilidad de que todas las etapas previas de la postemporada se extendieran al máximo de partidos.

Y la pausa es tan merecida como bienvenida por ambos equipos.

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“El descanso es fantástico”, dijo a El Nuevo Día el dirigente de las Pollitas, Rafael Muñiz.

“Lamentablemente, en el baloncesto femenino las rotaciones son más cortas. El descanso siempre viene bien porque las jugadoras titulares tienen muchos minutos en cancha acumulados. Se gastan. Y un descanso de cuatro días viene muy bien”, explicó Muñiz.

Jugadoras de las Pollitas como Nina de León, Camille Zimmerman y Emily Kiser llegaron a disputar 39 minutos o más durante las semifinales.

Algo similar ocurrió en el lado de las Criollas con figuras como Katie Villarini y Dre’Una Edwards.

El primer encuentro de la serie en Caguas se celebrará el jueves, 3 de diciembre.

Tanto las Pollitas como las Criollas tendrán derecho a sustituir en una ocasión a cada una de sus jugadoras refuerzos durante la final, detalló Quiñones. Ambos equipos llegan a esta instancia con sus importadas originales, agregó.

El público abarrotó las gradas del Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela para presenciar el decisivo encuentro entre las Pollitas y las Gigantes de Carolina. (BSNF)

Una larga espera

La emoción se respira en ambas franquicias y entre sus respectivas fanaticadas.

Isabela disputará su primera serie final en 30 años. Las Pollitas dominaron la temporada regular de 2026 y parecían encaminadas a la final sin mayores contratiempos durante las primeras etapas de la postemporada, hasta que tuvieron que emplearse a fondo en una semifinal que se extendió al máximo de cinco partidos ante las Gigantes de Carolina.

“Estamos muy contentos con el trabajo de toda la organización, no solamente de las jugadoras, sino del respaldo que nos ha dado la fanaticada todo el año. Este equipo está comprometido y la fanaticada se identifica con el equipo”, dijo Muñiz.

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Caguas, entretanto, tuvo que esperar 21 años para volver a disputar un campeonato. Y, por momentos durante esta postemporada, parecía que tendría que esperar aún más, pues estuvo a 10 minutos de la eliminación en el tercer partido de la semifinal ante las Atenienses de Manatí.

En su camino hacia la final, las Criollas también eliminaron a las campeonas defensoras, las Explosivas de Moca.

Mucho ha llovido desde la última vez que estas dos franquicias pisaron el escenario en el que ahora se encuentran.

También ha llovido para el BSNF, que en esta temporada de 2026 ha alcanzado un respaldo y una estructura sin precedentes, comparables con los de su liga hermana, el Baloncesto Superior Nacional (BSN), según Quiñones.

“Estamos orgullosos y contentos con esta serie. Llevo veinte y pico de años en esto (baloncesto superior) y lo que vi en Isabela el miércoles es comparable con cualquier escenario de playoff del BSN. La liga ha llegado bien lejos porque se le dio visibilidad y el nivel que han alcanzado los equipos”, destacó.

“Y espero una final bien técnica entre equipos que tienen recursos, con juego interior, con tiros de tres, con armadoras que crean para ellas y para las otras. Espero un baloncesto de alto nivel. No me extrañaría una serie larga”, añadió.

La serie de campeonato contará con la presencia de la Jugadora Más Valiosa de la temporada 2026, Sha Carter, de las Pollitas, equipo que también cuenta con el Dirigente del Año en Muñiz.

Por su parte, Villarini, de las Criollas, fue reconocida como la Jugadora de Mayor Progreso.

El lunes se celebrará una conferencia de prensa en la que se ofrecerán los detalles de la serie final.