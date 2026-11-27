Kevin Durant: quinto en la historia de la NBA con al menos 33,000 puntos
La veterana estrella de los Rockets de Houston se unió al club que incluye a LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant
26 de noviembre de 2026 - 4:10 PM
26 de noviembre de 2026 - 4:10 PM
Houston - Kevin Durant anotó 20 puntos y se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 33,000, lo que ayudó el miércoles en la victoria de los Rockets de Houston, 116-104 sobre los Suns de Phoenix.
Durant encestó 7 de 15 tiros de campo y capturó 10 rebotes. Un triple cuando restaban 46,3 segundos del segundo cuarto lo metió en el club de los 33,000 puntos junto a LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.
Los Suns (9-8) vieron concluida una racha de cuatro victorias y quedaron eliminados de la contienda por el cetro de la Copa NBA. Houston (14-5) quedó eliminado la noche del martes cuando Dallas derrotó a Denver.
KEVIN DURANT: 5TH PLAYER EVER TO REACH 33K CAREER POINTS 🔥— NBA (@NBA) November 26, 2026
Joining LeBron James. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone and Kobe Bryant! pic.twitter.com/Ht9bu2iPHQ
Los Mavericks avanzaron a la ronda de eliminación directa al ganar el Grupo A del Oeste.
Alperen Sengun terminó con 23 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su tercer triple-doble de la temporada. Amen Thompson sumó 18 puntos y 10 rebotes a la causa de Houston.
Devin Booker encabezó a los Suns con 25 puntos. Phoenix anotó apenas cinco triples y encestó apenas uno de sus últimos 24 intentos.
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