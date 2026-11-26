Guiados por cuadrangulares decisivos de Jacob Reimer y Hemmanuel Rosario, los Leones de Ponce barrieron a los Cangrejeros de Santurce, 7-3 y 4-2, en la doble tanda celebrada este miércoles en el estadio Hiram Bithorn en la continuación de Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los ponceños mejoraron su marca a 11-6 para apoderarse en solitario de la primera posición del torneo, aprovechando la derrota de los Gigantes de Carolina y la división de honores de los Criollos de Caguas frente a los Senadores de San Juan en su doble compromiso.

A primera hora, un cuadrangular de dos carreras de Reimer en la séptima entrada desató un ataque de cuatro anotaciones que selló la victoria de los Leones, 7-3.

Reimer bateó de 4-3, con un jonrón, dos carreras impulsadas y dos anotadas. Austin Murr también terminó de 4-3, con un doble y una remolcada, mientras que Ezequiel Pagán bateó de 3-3 y Jesmuel Valentín impulsó dos carreras.

PUBLICIDAD

Omar Meléndez (1-0) se acreditó la victoria tras trabajar dos entradas en blanco, en las que permitió un imparable y ponchó a un bateador. Jack Hartman (0-2) cargó con la derrota al tolerar cuatro carreras y cuatro imparables sin retirar a un bateador.

Mientras, en el segundo compromiso, Hemmanuel Rosario se vistió de héroe al conectar un cuadrangular de tres carreras con dos outs en la cuarta entrada, borrando una desventaja de 2-0 y encaminando a los Leones hacia el triunfo, 4-2.

Austin Murr y Aldemar Burgos aportaron dos imparables cada uno. Murr completó la doble jornada de 6-5, con dos dobles, tres carreras anotadas y una impulsada, para elevar su promedio de bateo a .407.

Juan Marcano (1-0) se apuntó el triunfo con una entrada y dos tercios en blanco, dos imparables y un ponche. Francisco Mateo (0-2) sufrió la derrota al permitir cuatro carreras en una entrada de labor, mientras que Alex Claudio consiguió el último out para registrar su primer salvamento de la campaña.

Los selváticos conectaron 20 imparables durante la doble jornada, mientras que su cuerpo de relevistas combinó siete entradas sin permitir carreras.

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, los Criollos honores cuando perdieron su primer encuentro con los Senadores 5-4 y ganaron su segundo encuentro 5-1 en una doble jornada.

Con ambos resultados, Caguas coloca su marca en 10-7 para quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo. En cambio, los Senadores ponen su marca en 5-12.

En Carolina, un ramillete de tres carreras en la octava entrada le dio a los Indios de Mayagüez el triunfo 5-4 sobre los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker.

PUBLICIDAD