Cuando dos equipos se enfrentan con la eliminación en juego para ambos, se produce una combinación tan perfecta como la del jamón de pavo con piña en la mesa de Acción de Gracias.

Ese es el escenario que protagonizarán este jueves las selecciones de Puerto Rico y Panamá, que se jugarán buena parte de sus aspiraciones mundialistas en un enfrentamiento crucial del clasificatorio para la Copa del Mundo de FIBA 2027.

El choque iniciará a las 9:40 p.m. (hora de Puerto Rico) en Ciudad Panamá.

Ambos equipos llegan a la quinta ventana clasificatoria con 2-6 en el Grupo F y sin espacio para derrotas.

Los boricuas ocupan el quinto lugar y los panameños el sexto. Canadá es el líder con 8-0, seguido de Uruguay y Argentina con 6-2, y Bahamas marcha cuarto con 4-4.

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FIBA publicó los escenarios de Puerto Rico para esta jornada.

Si Puerto Rico gana, se mantiene con vida y Panamá podría eliminarse si México vence a Chile en el Grupo E. Si Puerto Rico pierde, entonces podría eliminarse si México también supera a Chile.

Los mejores tres de cada grupo clasificarán al Mundial junto al mejor cuarto lugar entre ambas llaves.

Puerto Rico volverá a jugar este próximo domingo en Bayamón ante Uruguay.

Puerto Rico llegó a Panamá hace varios días con sus 12 jugadores, incluido Isaiah Piñero, cuya participación estuvo en duda antes del viaje. Desde entonces, el conjunto ha entrenado en la sede del partido con la urgencia que exige el momento.

“Siempre hay motivos para ganar. Hay posibilidades matemáticas de clasificar y vamos a seguir batallando hasta que Dios diga”, dijo el dirigente nacional, Carlos González, a El Nuevo Día.

Sin margen de error: Puerto Rico se prepara para una crucial ventana de FIBA La Selección Nacional entrena en el Coliseo Roberto Clemente con miras a los partidos ante Panamá y Uruguay.

Puerto Rico viajó con Jezreel “Macho” De Jesús, André Curbelo, Javier Ezquerra, Alfonso Plummer, Ysmael Romero, George Conditt, Christian Negrón, Ramses Meléndez, Rafael Pinzón, Jaysean Paige, Daniel Rivera y Piñero.

Aunque no se trata necesariamente de la convocatoria más experimentada para un compromiso de esta magnitud, González considera que cuenta con un grupo dinámico, capaz de imponer velocidad y presión defensiva.

“Es un grupo mixto, con jugadores con años en el programa, con otros que se integran ahora. Es flexible, especialmente con André y su capacidad para crear. Esperamos darle velocidad al juego y poner presión. Tenemos las piezas para continuar (con vida)”, dijo González.

Históricamente, Puerto Rico ha tenido ventaja competitiva sobre Panamá en los distintos niveles en que ambas selecciones se han enfrentado. Sin embargo, los equipos todavía no se han enfrentado en el actual proceso clasificatorio rumbo a Catar 2027.

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André Curbelo regresa a la Selección luego de tres años de ausencia: "He madurado" El joven armador vuelve al combinado patrio en la ventana clasificatoria al Mundial Catar 2027 y promete profesionalismo.

Y aunque el historial favorece al conjunto boricua, Panamá también llega con urgencia y con una de sus convocatorias más completas de la eliminatoria.

Así lo aseguró el dirigente puertorriqueño de Panamá y exentrenador nacional, Nelson Colón, durante una entrevista con medios panameños el martes.

“Tenemos una gran oportunidad en noviembre y en febrero”, dijo Colón sobre su calendario que presenta partidos esta ventana ante Puerto Rico y Bahamas.

“E hicimos un gran sacrificio y esfuerzo (en convocar jugadores). Aquí está el grupo casi completo. Este es el grupos más completo y profundo que he tenido en todas las ventanas”, dijo Colón, quien llevó a Puerto Rico a París 2024 antes de salir de la dirección.

Un rival conocido

Puerto Rico conoce a varios de los integrantes del conjunto panameño, algunos de los cuales han participado en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

También conoce ampliamente a Colón, quien estuvo al frente del combinado puertorriqueño durante el pasado ciclo.

González describió a Panamá como un equipo ofensivo, experimentado y con jugadores capaces de imponer un ritmo acelerado.

“Conocemos a Akil Mitchell. Es el jugador de ellos más reconocido. Sabemos de él porque jugó con Caguas. Y sabemos de Iverson Molinari, quien, de hecho, es primo de Joel Jones Camacho. Es un armador 1-2 con capacidad para anotar. Es un grupo con jugadores de experiencia, de alto nivel, con capacidad para anotar, con gran velocidad. Tiene al armador fuerte Trevor Gaskin, a quien conocemos porque jugó con Mayagüez”, dijo González.