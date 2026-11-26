Triple-doble a los 41 años: el primero de LeBron James con los 76ers
La veterana estrella de la NBA lideró la victoria de Filadelfia sobre el Heat de Miami
26 de noviembre de 2026 - 11:48 PM
26 de noviembre de 2026 - 11:48 PM
Filadelfia - LeBron James contabilizó 25 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes para su primer triple-doble con Filadelfia, y Tyrese Maxey anotó 30 puntos para guiar el miércoles a los 76ers a una victoria por 111-104 sobre el Heat de Miami en un partido de la Copa NBA.
Giannis Antetokounmpo totalizó 32 puntos y 14 rebotes por Miami, y Davion Mitchell anotó 20 unidades.
Los 76ers jugaron un segundo partido consecutivo sin Joel Embiid (enfermedad), y se determinó que Jaylen Brown no volvería tras la primera mitad por rigidez en el isquiotibial izquierdo.
LEBRON JUST RECORDED HIS FIRST TRIPLE-DOUBLE AS A SIXER.— NBA (@NBA) November 26, 2026
👑 25 PTS (14 straight in 2Q)
👑 10 REB
👑 12 AST
👑 9-15 FGM
👑 4-6 3PM
Sixers (2-1 in @emirates NBA Cup Group Play) stay in contention to win East Group B! pic.twitter.com/MhRxLJW69h
Brown se perdió dos partidos la semana pasada por la lesión y se resintió al final del segundo cuarto. Brown, que anotó seis puntos, se llevó la mano al muslo izquierdo, se retiró del partido por su cuenta y caminó directamente al vestuario.
James lo hizo todo en su ausencia.
El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dirigió a James cuando el Heat ganó campeonatos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013. Spoelstra dijo sobre James antes del partido: “el Padre Tiempo siempre gana. Pero ahora mismo, él le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”.
James, quien cumple 42 años el 30 de diciembre, se creció ante Miami en la primera mitad, cuando anotó 14 puntos consecutivos que les dieron a los 76ers una ventaja de 47-39 e hicieron que el público estallara en una auténtica locura.
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