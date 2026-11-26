Los Cafeteros de Yauco defendieron con éxito el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras al imponerse el miércoles sobre los Patriotas de Lares en cuatro parciales, con marcadores de 19-25, 25-15, 25-23 y 25-22, en la acción de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol mediante un comunicado.

Los Cafeteros sufrieron durante el encuentro la baja de su opuesto y líder anotador del torneo, Jalen Penrose.

Gregory Torres ocupó su lugar y respondió con 15 ataques positivos y apenas dos negativos.

Penrose cayó debajo de la malla durante una acción de bloqueo y se torció el tobillo izquierdo. El apoderado de los Cafeteros, Jorge Báez, indicó a este diario que, en principio, la lesión no reviste gravedad.

“Lo llevamos al hospital a sacarle rayos X. Pero entendemos que no es grave”, dijo Báez sobre el jugador, quien promedia 5.10 puntos por parcial.

Por otro lado, el refuerzo de los Cafeteros, Nick West, debutó el miércoles con siete puntos, incluidos tres bloqueos.

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Yauco mejoró su récord a 7-4 y elevó a 18 su total de puntos acumulados, producto de su cuarta victoria consecutiva. Durante esa racha, los Cafeteros han conseguido 11 de los 12 puntos disponibles.

El sexteto yauqueño se mantiene en la cuarta posición de la tabla de posiciones.

Por su parte, Lares no sumó puntos y ahora comparte el liderato con Corozal, ambos con 23 unidades acumuladas, aunque los Patriotas presentan una mejor marca de 8-3.

La ofensiva de los Cafeteros fue encabezada por Diego Rosich, Torres y Diego Negrón, quienes aportaron 17, 15 y 14 puntos, respectivamente.

Por los Patriotas, Jair Santiago fue el principal anotador con 16 unidades.

Naranjito sigue sin reaccionar

También el miércoles, los Plataneros de Corozal sumaron los tres puntos disponibles al vencer a los Changos de Naranjito en la cancha Gelito Ortega.

La victoria, combinada con el revés de los Patriotas ante los Cafeteros, permitió a Corozal alcanzar a Lares en la cima de la tabla de posiciones.

Los Plataneros dominaron a Naranjito con parciales de 25-19, 25-19, 22-25 y 25-15 para mejorar su récord a 7-4 y acumular 23 puntos.

La ofensiva ganadora fue encabezada por Inovel Romero y Klistan Lawrence, con 15 puntos cada uno. Spencer Olivier agregó 14 unidades, mientras que Anthony Negrón contribuyó con 12.

Los Changos, entretanto, no lograron sumar puntos y permanecen con marca de 2-9 y ocho unidades acumuladas en la quinta y última posición que otorga un boleto a la postemporada.

Colton Cowell lideró la ofensiva de Naranjito con 16 puntos, seguido por Christian Encarnación y Jamal Ellis, con 11 unidades cada uno.

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La acción del Voleibol Superior Masculino se reanudará el viernes, cuando los Gigantes de Carolina (8-2 y 22 puntos) visiten a los Patriotas (8-3 y 23 puntos) en la cancha Félix Méndez Acevedo, en un duelo con implicaciones en la lucha por el liderato del torneo.

Mientras tanto, los Gigantes de Adjuntas (0-10 y dos puntos) recibirán la visita de los Changos.