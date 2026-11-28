Muere Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años
La compañía compartió su luto con los seres queridos del luchador, especialmente con su esposa embarazada
28 de noviembre de 2026 - 9:12 PM
28 de noviembre de 2026 - 9:12 PM
Jermaine Hailey, quien mantuvo una carrera exitosa en la lucha libre bajo el nombre de Bronson Reed, murió el viernes a la edad de 38, según anunció en sus redes sociales la compañía World Wrestling Entertainment (WWE).
“La WWE está devastada al tener que anunciar que Jermaine Hailey, también conocido como Bronson Reed, falleció hoy a los 38 años debido a complicaciones médicas”, compartió la empresa en la que se han desempeñado algunos de los nombres más grandes de la lucha libre en Estados Unidos.
Varios medios estadounidenses resaltaron que Hailey se presentó por última vez en Arabia Saudita. Durante la presentación fue lanzado sobre una mesa, por lo que sufrió heridas como costillas rotas y una laceración en uno de sus riñones.
Hailey fue atendido de emergencia, lo que extendió su estadía en Arabia Saudita. Una vez recibió el alta médica, regresó a los Estados Unidos.
De momento, no se indicó si las heridas que recibió en Arabia Saudita fueron las que provocaron su muerte.
“Jermaine era una figura tan grande como la vida misma en la WWE, pero, más importante aún, era una persona maravillosa, un hombre entregado a su familia y un colega estimado”, resaltó la WWE en la publicación.
La compañía compartió su luto con los seres queridos del luchador, especialmente con su esposa que está embarazada.
“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, incluyendo su esposa Paige, quien está embarazada, y su hija, al igual que con sus amigos, sus colegas de trabajo y su fanaticada”, añadió la WWE.
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