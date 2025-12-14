1 / 10 ¿El mejor de todos los tiempos? Se retira oficialmente John Cena de la WWE

El legendario luchador John Cena puso fin a su carrera profesional el sábado por la noche tras caer ante Gunther en la pelea estelar de “Saturday Night’s Main Event”, celebrado en el Capital One Arena de Washington D.C.

En un combate que provocó una mezcla de emociones entre los asistentes, Cena fue forzado a rendirse tras un intenso intercambio de golpes y llaves, marcando su última aparición sobre el cuadrilátero después de más de dos décadas como figura de la WWE.

Una multitud de más de 19,000 fanáticos vio cómo Cena, de 48 años, luchó con la misma garra que lo caracterizó durante toda su carrera, aunque finalmente no pudo superar al actual campeón Gunther, quien se había ganado el derecho de enfrentarlo tras prevalecer en un torneo previo.

La derrota por sumisión —un hecho poco común en la carrera de Cena— puso punto final a un legado que trascendió generaciones de seguidores.

Cena es considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, tanto por su resumé deportivo como por su impacto cultural dentro y fuera de la WWE. A lo largo de su carrera, se coronó campeón mundial en 17 ocasiones, récord en la historia de la empresa, y logró ser un “Grand Slam Champion”, ganando prácticamente todos los títulos relevantes que una superestrella puede alcanzar.

Además de sus logros sobre el ring, Cena dejó una huella imborrable gracias a su carisma, sus frases emblemáticas y su mantra “Never Give Up”, que lo convirtió en un ícono del entretenimiento deportivo y le ganó admiración incluso entre sus rivales.