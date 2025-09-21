Opinión
21 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La chilena Stephanie Vaquer conquista el Campeonato Mundial de la WWE

Se convirtió en la primera luchadora latinoamericana mujer en lograrlo, informó la famosa empresa de lucha libre

21 de septiembre de 2025 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Vaquer celebra con la fanaticada en Indianápolis la captura de su campeonato. (WWE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La chilena Ana Stephanie Vaquer González, conocida en la industria de la lucha libre profesional como “Stephanie Vaquer”, conquistó el sábado el campeonato mundial femenino de la WWE al superar a la japonesa Iyo Sky en el evento ‘PPVWrestlepalooza.

Ambas luchadoras dieron un espectáculo de principio a fin en Indianápolis, donde se llevó a acabo el combate, por el cetro que había dejado vacante la estadounidense “Naomi” tras anunciar su embarazo. El campeonato corresponde a la marca RAW.

La sudamericana selló el triunfo con un movimiento Spiral Tap.

Con la victoria, la cuenta oficial en español de la WWE informó que Vaquer se convirtió en la primera latinoamericana en apoderarse del título mundial femenino.

Vaquer firmó con la WWE el 10 de julio de 2024, debutando en NXT, donde rápidamente hizo historia al convertirse en campeona. Primero ganó el NXT Women’s North American Championship en febrero de 2025 y poco después el NXT Women’s Championship en marzo del mismo año, siendo la primera en ostentar ambos títulos. Tiene 32 años.

