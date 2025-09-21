La chilena Stephanie Vaquer conquista el Campeonato Mundial de la WWE

La chilena Ana Stephanie Vaquer González, conocida en la industria de la lucha libre profesional como “Stephanie Vaquer”, conquistó el sábado el campeonato mundial femenino de la WWE al superar a la japonesa Iyo Sky en el evento ‘PPV’ Wrestlepalooza.

Ambas luchadoras dieron un espectáculo de principio a fin en Indianápolis, donde se llevó a acabo el combate, por el cetro que había dejado vacante la estadounidense “Naomi” tras anunciar su embarazo. El campeonato corresponde a la marca RAW.

La sudamericana selló el triunfo con un movimiento Spiral Tap.

Con la victoria, la cuenta oficial en español de la WWE informó que Vaquer se convirtió en la primera latinoamericana en apoderarse del título mundial femenino.