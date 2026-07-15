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15 de julio de 2026
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Veinte años después de los Golden Boys, la actual Selección Nacional quiere cambiar la historia en la gimnasia boricua

Tras la salida de figuras como Luis Rivera y Tingui Vargas, Puerto Rico no logró consolidar un relevo exitoso, pero ahora los integrantes del seleccionado apuntan a recuperar el protagonismo regional

15 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Desde la izquierda: José "Gussy" López, el entrenador asistente Carlos Alvira, Nelson Guilbe, Jensuel Soto, Pablo José Perez Martínez y Francisco Vélez. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Veinte años después de que una generación de gimnastas puertorriqueños fuera bautizada como los Golden Boys y marcara una época en la gimnasia artística nacional, el actual Equipo Nacional se prepara para asumir el reto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una misión clara: construir su propio legado.

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GimnasiaSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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