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Veinte años después de los Golden Boys, la actual Selección Nacional quiere cambiar la historia en la gimnasia boricua
Tras la salida de figuras como Luis Rivera y Tingui Vargas, Puerto Rico no logró consolidar un relevo exitoso, pero ahora los integrantes del seleccionado apuntan a recuperar el protagonismo regional
15 de julio de 2026 - 11:10 PM