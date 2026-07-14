J.J. Barea debuta como entrenador en la Liga de Verano con Denver, ¿cómo le ha ido en los primeros juegos?

El alero Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), ha participado hasta ahora en todos los juegos de la Liga de Verano de la NBA con los Spurs de San Antonio, tras la invitación que recibió por ese club, y ha logrado lucir, sobre todo con su defensa.

Mientras, José Juan Barea está viendo acción también en la liga de verano como dirigente de los Nuggets de Denver, que tienen balance de 1-1.

Barea es uno de los asistentes de los Nuggets. Debutó en la pasada temporada.

Los Nuggets perdieron 97-86 contra Houston el pasado viernes, y ganaron 101-82 a los Timberwolves de Minnesota el sábado. Su próximo juego es el martes a las 9:00 de la noche contra el Thunder de Oklahoma City.

Por su lado, Meléndez, de 23 años, ha promediado 12 minutos y 4.8 puntos con 2.5 rebotes por juego en seis presentaciones de los Spurs.

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Los primeros tres juegos fueron del California Classic, en el que San Antonio jugó para 0-3, y al momento juega para 2-1 en la liga de verano en Las Vegas, que se llevará a cabo hasta el 19 de julio.

Meléndez, que ha iniciado un solo juego, ha visto acción mayormente viniendo de la banca, y su mejor demostración ofensiva ocurrió en el más reciente partido de los Spurs, el domingo, en la victoria 90-80 sobre los Bucks de Milwaukee. El boricua anotó nueve puntos.

La liga de verano suele ser para veteranos y canasteros jóvenes en busca de una oportunidad de contrato, por lo que no ven acción las estrellas, como en el caso de los Spurs son Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper, que fueron parte del equipo que llegó hasta las Finales de la NBA y que perdieron ante los eventuales campeones Knicks de Nueva York.

El jugador de ascendencia boricua Carter Bryant, también es parte de la plantilla subcampeona de la NBA.

Las mejores demostraciones de Meléndez han sido en el lado defensivo, aunque en su ofensiva también ha destacado por encestar el triple por pocos que sean sus intentos al aro.

En su primer juego el 3 de julio tuvo 17 minutos en cancha y anotó seis tantos, producto de dos triples en tres intentos, con dos rebotes y cuatro tapones. Esto fue en el California Classic en el Chase Center de San Francisco.

El 5 de julio los Spurs perdieron 98-69 contra los Warriors de Golden State, y Ramses jugó 16 minutos iniciando en el cuadro titular y anotando cinco tantos, con cinco rebotes, un corte de balón y dos bloqueos. Y un día después perdieron 88-84 ante los Lakers. Meléndez jugó saliendo del banco 10 minutos y encestó dos puntos, con dos asistencias y tres bloqueos.

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Ramses Meléndez ha estado ausente en la postemporada con los Capitanes. (BSN / José Santana)

Meléndez totalizó nueve tapones en esos tres partidos, para promedio de 3.0 por juego. San Antonio se fue 0-3 en el California Classic.

Luego jugando en el Thomas & Mack Center de Las Vegas en la liga de verano per se, los Spurs arrancaron con un revés 93-66 ante los Hawks de Atlanta. En ese Meléndez solo anotó dos puntos.

Tienen victorias de 70-49 sobre los Knicks de Nueva York, y la del domingo contra Milwaukee.

Contra los Knicks, Meléndez anotó cinco tantos. Contra los Bucks, aparte de sus nueve puntos, tuvo dos rebotes y un tapón, para un total de 10 tapones en seis encuentros, para promedio de 1.7 por juego.

El próximo partido de los Spurs es este miércoles contra el Jazz de Utah en el Pavilion de Las Vegas.

Meléndez tiene previsto reintegrarse a los Capitanes en el BSN después del 19 de julio.

No está claro si Meléndez participaría en un duelo decisivo si la serie de cuartos de final se extendiera hasta un séptimo choque. Al momento Arecibo está perdiendo 2-1 su serie ante los Santeros de Aguada. Un séptimo choque se jugaría el 21 de julio.

Anteriormente Meléndez jugó en la liga de desarrollo de la NBA, la G-League, en la campaña 2025-26 con los Capitanes de Ciudad de México.