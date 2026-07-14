Puerto Rico abre con victoria su camino en la fase de grupos de la Copa Mundial de Sóftbol
La novena boricua blanqueó 4-0 a la anfitriona Perú, respaldada por una sólida actuación de Taran Alvelo y una ofensiva oportuna
14 de julio de 2026 - 7:25 PM
14 de julio de 2026 - 7:25 PM
La Selección Nacional femenina de sóftbol abrió la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027 con una victoria por 4-0 ante la anfitriona Perú.
Puerto Rico tomó ventaja en la primera entrada, cuando Eliana Enríquez anotó impulsada por un doble al jardín central de Kairi Rodríguez.
En la tercera entrada, las boricuas ampliaron la ventaja con dos carreras. La primera llegó gracias a un doble de Aleshia Ocasio al jardín derecho-central que remolcó a Nia Carter, y la segunda cuando Kathyria García conectó un sencillo al jardín derecho para impulsar a Ocasio.
La cuarta y última carrera cayó en la sexta entrada, cuando Luna Taboas cruzó el plato luego de que Isabella Foran se embasara por un error de la defensa de las locales.
La lanzadora Taran Alvelo se apuntó la victoria al lanzar cinco entradas en las que permitió un solo hit, no concedió carreras ni boletos y ponchó a seis.
Mientras María Pizarro cargó con la derrota y Alexis Bermúdez consiguió el salvamento.
Las representantes de Puerto Rico regresan al Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, sede del torneo, el miércoles para enfrentarse a Venezuela (1-0) en el primer turno del día a la 1:00 p.m. (hora de Puerto Rico).
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