¿Cómo nació el trofeo del Mundial que se convirtió en un ícono?

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El escultor italiano que diseñó el trofeo del Mundial quería capturar tres emociones deportivas en una sola forma en espiral: la lucha del atleta, el júbilo del aficionado y el instante de la victoria.

El domingo, España o Argentina levantarán ese trofeo al proclamarse campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esto es lo que hay que saber sobre el premio más codiciado del fútbol.

Diseñado en un estudio de Milán

Silvio Gazzaniga creó el trofeo en su estudio del barrio de Brera, en Milán, después de que la FIFA convocara un concurso para diseñar una nueva copa. La decisión llegó luego de que Brasil obtuviera en propiedad permanente la Copa Jules Rimet al conquistar su tercer Mundial en 1970.

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El diseño, hoy reconocido por generaciones de aficionados, muestra dos figuras humanas elevándose en espiral mientras sostienen una esfera que representa el planeta Tierra.

“Cuando empezó a diseñar la copa, hizo una enorme cantidad de bocetos. Finalmente desarrolló la idea del mundo sostenido por dos espirales, casi como una doble hélice de ADN que asciende”, relató Giorgio Gazzaniga, hijo del diseñador, quien entonces era apenas un adolescente.

Gazzaniga, fallecido en 2016, fue escultor y diseñador de la firma G.D.E. Bertoni Srl, donde también creó algunos de los trofeos más prestigiosos del deporte, entre ellos la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.

Giorgio Gazzaniga, hijo del fallecido escultor Silvio Gazzaniga, gesticula mientras explica a The Associated Press el dibujo original del trofeo. (Luca Bruno)

El trofeo anterior fue robado... dos veces

El primer trofeo del Mundial, presentado para la edición inaugural de 1930, representaba a la diosa griega Nike y posteriormente fue bautizado como Copa Jules Rimet, en honor al impulsor del torneo.

La FIFA encargó un nuevo trofeo después de que Brasil se quedara definitivamente con la Jules Rimet tras ganar su tercer campeonato mundial.

La histórica copa fue robada en dos ocasiones. La primera ocurrió en 1966, cuando estaba en exhibición en Inglaterra. Días después fue encontrada por un perro llamado Pickles, escondida bajo un seto en el sur de Londres, según la FIFA.

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El segundo robo ocurrió en 1983, cuando desapareció de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Nunca fue recuperada y se cree que terminó fundida.

Un diseño que representa el esfuerzo y la gloria

Más de 50 propuestas fueron presentadas al concurso, pero Gazzaniga fue el único participante que entregó un modelo completo, lo que permitió al jurado apreciar tanto la forma como el concepto detrás de la obra, explicó su hijo.

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“El mundo está por encima de todo. Está el esfuerzo del atleta; su cuerpo, moldeado en el metal, es áspero y rudo porque ha sufrido, ha luchado y se ha sacrificado para alcanzar la victoria”, describió Giorgio Gazzaniga.

“Esa victoria se expresa a través de unos brazos que recuerdan las alas de la diosa Victoria, capturando no solo el triunfo del deportista, sino también el júbilo del aficionado”.

La familia Gazzaniga conserva el legado del escultor en un estudio ubicado en las afueras de Milán, donde guarda los dibujos originales, el prototipo presentado a la FIFA y el molde de cera utilizado para fabricar el trofeo.

El campeón no se queda con el trofeo original

El trofeo que el capitán del equipo campeón levanta tras la final mide 36 centímetros de altura, está elaborado en oro de 18 quilates y descansa sobre una base con dos anillos de malaquita verde, que simbolizan los campos de juego.

Una vez concluye el torneo, la pieza original regresa a la FIFA, que la conserva en su sede de Suiza hasta la siguiente Copa del Mundo. El campeón recibe una réplica bañada en oro.

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A diferencia de lo que ocurría con la Copa Jules Rimet, la FIFA ya no permite que una selección conserve el trofeo original tras ganar tres títulos. Alemania suma tres Mundiales con este diseño (1974, 1990 y 2014), mientras que Argentina podría conquistar su tercer campeonato con este trofeo si vence a España el domingo.

Este será el 14.º Mundial en el que se utilice el diseño de Gazzaniga. La FIFA ha decidido mantenerlo al menos hasta la edición de 2038, según el sitio web del escultor.

Giorgio Gazzaniga todavía recuerda con claridad la final del Mundial de 1974, cuando Alemania Occidental derrotó a Países Bajos y el trofeo diseñado por su padre fue entregado por primera vez.