Elmer Rodríguez sufre revés en su debut con los Yankees ante Texas
El prospecto boricua de la novena de Nueva York concedió cuatro hits y dos carreras en cuatro entradas
29 de abril de 2026 - 5:59 PM
29 de abril de 2026 - 5:59 PM
ARLINGTON, Texas - Nathan Eovaldi permitió solo cuatro hits en siete entradas, Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el miércoles 3-0 a los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, para evitar una barrida de tres juegos.
El roletazo de Jung que atravesó el lado izquierdo del cuadro interior con las bases llenas en la quinta entrada puso a Texas arriba 2-0 y sacó del juego al boricua Elmer Rodríguez (0-1), uno de los principales prospectos de los Yankees que hizo su debut en las Grandes Ligas.
Rodríguez, de 22 años, completó cuatro entradas y permitió dos carreras para cargar con el revés en su primera salida. El trujillano también concedió cuatro hits y otorgó cuatro boletos con tres ponches. Hizo 80 pitcheos, 42 de ellos strikes.
Jung ha bateado para .381 (32 de 84) con 17 carreras impulsadas en 24 juegos en abril.
How about a strike 'em out, throw 'em out play for Elmer's first outs in the Bigs 👏 pic.twitter.com/cVHeyjt3Ac— New York Yankees (@Yankees) April 29, 2026
Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees.
Jacob Latz ponchó a uno y permitió un hit en las dos últimas entradas para su segundo salvamento, y completar la tercera blanqueada de los Rangers esta temporada.
New York (20-11), que había ganado 10 de sus 11 juegos anteriores, se quedó sin anotar por segunda vez esta temporada.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: