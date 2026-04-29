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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elmer Rodríguez sufre revés en su debut con los Yankees ante Texas

El prospecto boricua de la novena de Nueva York concedió cuatro hits y dos carreras en cuatro entradas

29 de abril de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elmer Rodríguez realiza un lanzamiento en su primer juego en las Mayores ante los Rangers. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ARLINGTON, Texas - Nathan Eovaldi permitió solo cuatro hits en siete entradas, Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el miércoles 3-0 a los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, para evitar una barrida de tres juegos.

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El roletazo de Jung que atravesó el lado izquierdo del cuadro interior con las bases llenas en la quinta entrada puso a Texas arriba 2-0 y sacó del juego al boricua Elmer Rodríguez (0-1), uno de los principales prospectos de los Yankees que hizo su debut en las Grandes Ligas.

Rodríguez, de 22 años, completó cuatro entradas y permitió dos carreras para cargar con el revés en su primera salida. El trujillano también concedió cuatro hits y otorgó cuatro boletos con tres ponches. Hizo 80 pitcheos, 42 de ellos strikes.

Jung ha bateado para .381 (32 de 84) con 17 carreras impulsadas en 24 juegos en abril.

Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees.

Jacob Latz ponchó a uno y permitió un hit en las dos últimas entradas para su segundo salvamento, y completar la tercera blanqueada de los Rangers esta temporada.

New York (20-11), que había ganado 10 de sus 11 juegos anteriores, se quedó sin anotar por segunda vez esta temporada.

Tags
Yankees de Nueva YorkGrandes LigasRangers de Texas
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