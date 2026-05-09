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Los Bravos de Cidra clasifican a los playoffs en el Béisbol Doble A: definidos los 32 boletos

La postemporada arrancará el próximo viernes en las ocho secciones

9 de mayo de 2026 - 11:04 AM

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Los Bravos de Cidra vencieron 5-1 a Barranquitas en un juego decisivo para adelantar a los playoffs en la sección Central. (Suministrada / Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Bravos de Cidra se quedaron con el último boleto disponible para la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al imponerse 5-1 sobre los Próceres de Barranquitas en un juego decisivo celebrado ante casa llena en el Estadio Pablo Marrero.

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Con el triunfo, Cidra aseguró el cuarto puesto de la sección Central y enfrentará a los Toritos de Cayey en la serie semifinal seccional, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

A su vez, Barranquitas quedó eliminado de la contienda.

El zurdo José Acosta trabajó cinco entradas, permitió una carrera y ponchó a siete bateadores para apuntarse la victoria. En relevo lanzaron Pablo Rohena, con dos episodios, y José Figueroa, quien cerró el partido.

La derrota fue para Christopher Vázquez, quien permitió cuatro carreras en 5.2 entradas.

La postemporada está programada para comenzar el 15 de mayo con las series semifinales en las ocho secciones a un máximo de cinco juegos.

La otra serie en la Central será entre Comerío y Caguas.

En el Este, en tanto, Las Piedras enfrentará a Río Grande; y Juncos a Fajardo.

En el Sureste, Yabucoa chocará ante Humacao; y Patillas frente a Maunabo.

En el Norte, Camuy jugará ante Florida; y Hatillo frente a Manatí.

En la Metro, Dorado enfrentará a Vega Alta; y Carolina a Cataño.

En el Noreste, San Sebastián, con la mejor marca del torneo con 19-1, se cruzará ante Añasco; y Aguadilla ante Hormigueros.

En el Sur, Juana Díaz chocará ante Salinas; y Guayama frente a Coamo.

Y por último en el Suroeste, Cabo Rojo se medirá ante Sabana Grande; y Yauco ante Peñuelas.

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Beisbol Doble ABravos de Cidra
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