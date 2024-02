Chayanne revela el mejor consejo que le ha dado a sus hijos Isadora y Lorenzo

View this post on Instagram

¿Cuál es el mayor consejo que Chayanne le ha dado a sus hijos?

“Es que yo he aprendido con ellos, yo he crecido con ellos. Mira, Maluma dijo que el que tiene hijos es como tener un pan bajo el brazo, y cuando yo lo escuché me emocioné porque tener un hijo es tan especial, uno no los espera y cuando vienen te enriquecen de tantas maneras, a nivel personal, a nivel profesional. Así que el mejor consejo que les he podido dar es darle opciones, y que ellos decidan”, enfatizó.