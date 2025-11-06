Así Chayanne vive su esperado reencuentro con el público boricua

Carolina - Con más de cuatro décadas de carrera, Chayanne continúa siendo uno de los artistas más queridos y admirados de la música latina, lo que lo ha llevado a cautivar a generaciones de fanáticos a través de sus letras, así como con sus enérgicos y pegajosos movimientos sobre el escenario.

El Nuevo Día conversó con el puertorriqueño, quien reflexionó sobre su conexión con el público, las emociones de regresar a cantar en su tierra y las lecciones que le ha dejado su exitosa trayectoria artística.

¿Cuál crees que ha sido la clave para conservar el cariño y mantenerte vigente por tantos años?

“El agradecimiento que yo le tengo a la gente es increíble, porque tú haces las cosas y tú no esperas nada a cambio”, comentó el intérprete de “Dejaría todo”.

“Cuando te apoyan así, tú eres súper agradecido, sea un disco o cualquier actividad de actuación. Ahora mismo la gira yo la empecé, y yo no sabía que iba a haber este recibimiento, y que iban a ser la cantidad de shows que yo he hecho. En todos los países, las ciudades que hemos hecho, siempre la gente te recibe con tanto cariño, cantan y bailan. Entonces te sientes ilusionado y agradecido, esa sería la palabra”, destacó Elmer Figueroa Arce, nombre de pila de artista.

PUBLICIDAD

A través de éxitos que se han convertido en himnos, Chayanne ha sabido trascender generaciones. Prueba de ello son precisamente sus conciertos, espacios donde su música logra unir a fanáticos de todas las edades, desde las abuelas hasta los hijos y nietos.

“Es algo que no lo esperas”, aseguró. “Tú haces las cosas, y como empecé también hace décadas, el ver tres generaciones en un show, y te tomas fotos desde una niñita hasta una abuela. Te sientes increíble”.

Ahora, el artista cuenta las horas para regresar a cantar ante su público boricua con su gira “Bailemos otra vez”, luego de una ausencia de seis años.

“Tengo nervios”, confesó al llegar a la isla para presentarse los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “Uno tiene la ansiedad, ahora mismo aterrizando en Puerto Rico, solo la ansiedad, pero con alegría. “¡Wow, qué ilusión tengo de estar en mi país! Y que la gente te reciba con sonrisa, con miradas de apoyo, eso te da una alegría muy grande”, añadió el carismático artista.

El esperado encuentro promete ser uno lleno de música y baile, con éxitos como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Salomé”, “Baila baila”, así como sus nuevos temas “Te amo y punto”, “Necesito un segundo” y “Bailando bachata”.

Si miras hacia atrás, a cuando todo comenzó, ¿cuál dirías que fue el mayor aprendizaje?

“Todas las etapas han sido de aprendizajes”, declaró. “Por ejemplo, cuando empiezo, no sabía que íbamos a tener programas de televisión, que íbamos a viajar, a hacer estadios, y que iba a ser un éxito tan grande a tan corto tiempo”, recordó el cantante de 57 años de edad.

PUBLICIDAD

Con la experiencia que solo otorgan los años, Chayanne reconoce que su evolución ha estado marcada por el aprendizaje continuo y esa conexión inquebrantable que ha logrado con su público, un vínculo que ha sido el motor de su exitosa permanencia en la música.