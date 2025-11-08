El “Top 20 Countdown” de KQ 105 celebra a Chayanne

Este fin de semana, los fanáticos de Chayanne tienen una cita especial con KQ 105 para disfrutar de un programa único del “Top 20 Countdown”, dedicado al ídolo boricua que ha conquistado a varias generaciones con su humildad, carisma y talento.

El especial incluirá una entrevista exclusiva con Chayanne, donde comparte detalles sobre su vida, el cierre de su gira y los conciertos que ofrecerá este y el próximo fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además, los oyentes podrán revivir los mayores éxitos de su carrera en un recuento de sus 20 canciones favoritas que han marcado su trayectoria y cautivado corazones alrededor del mundo.

“Nos sentimos honrados de haber recibido a Chayanne en los estudios de KQ 105. Fue un encuentro muy especial porque fue el único medio que visitó para participar en ‘La Tendencia de Molusco’ por más de una hora y compartir con su gente. Durante su visita, el equipo compuesto por Jorge Pabón ‘Molusco’, Pamela Noa, Alí Warrington, Robert Maldonado y Pedro Villegas, tuvieron una conversación genuina y divertida con el artista, y hasta tuvieron una aparición especial de ‘Bizcocho’ para crear una atmósfera especial para Chayanne. A esto se suma el programa especial que presentaremos este fin de semana en el ‘Top 20 Countdown’ que será una experiencia adicional para nuestra audiencia”, expresó Héctor Martínez, presidente de WKAQ 580 y KQ 105.

Conducido por Desiree Lowry y Manolo Castro, el “Top 20 Countdown” se transmite por KQ 105 los sábados de 7:00 a 9:00 p.m. y los domingos de 6:00 a 8:00 p.m. Este programa especial promete ser un recorrido lleno de emoción, nostalgia y buena música.