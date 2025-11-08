Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El “Top 20 Countdown” de KQ 105 celebra a Chayanne

Los oyentes podrán revivir los mayores éxitos de su carrera en un recuento de sus 20 canciones favoritas

8 de noviembre de 2025 - 9:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chayanne se presentará este y el próximo fin de semana en su tierra natal. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Este fin de semana, los fanáticos de Chayanne tienen una cita especial con KQ 105 para disfrutar de un programa único del “Top 20 Countdown”, dedicado al ídolo boricua que ha conquistado a varias generaciones con su humildad, carisma y talento.

RELACIONADAS

El especial incluirá una entrevista exclusiva con Chayanne, donde comparte detalles sobre su vida, el cierre de su gira y los conciertos que ofrecerá este y el próximo fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además, los oyentes podrán revivir los mayores éxitos de su carrera en un recuento de sus 20 canciones favoritas que han marcado su trayectoria y cautivado corazones alrededor del mundo.

“Nos sentimos honrados de haber recibido a Chayanne en los estudios de KQ 105. Fue un encuentro muy especial porque fue el único medio que visitó para participar en ‘La Tendencia de Molusco’ por más de una hora y compartir con su gente. Durante su visita, el equipo compuesto por Jorge Pabón ‘Molusco’, Pamela Noa, Alí Warrington, Robert Maldonado y Pedro Villegas, tuvieron una conversación genuina y divertida con el artista, y hasta tuvieron una aparición especial de ‘Bizcocho’ para crear una atmósfera especial para Chayanne. A esto se suma el programa especial que presentaremos este fin de semana en el ‘Top 20 Countdown’ que será una experiencia adicional para nuestra audiencia”, expresó Héctor Martínez, presidente de WKAQ 580 y KQ 105.

Conducido por Desiree Lowry y Manolo Castro, el “Top 20 Countdown” se transmite por KQ 105 los sábados de 7:00 a 9:00 p.m. y los domingos de 6:00 a 8:00 p.m. Este programa especial promete ser un recorrido lleno de emoción, nostalgia y buena música.

Desde temprano en su carrera, Chayanne mostraba un encanto natural.Elmer Figueroa Arce nació el 28 de junio de 1968. En 1978, después de ganar una audición para ser integrante de un grupo juvenil, comienza su carrera en el grupo Los Chicos.Hoy, a sus 57 años de edad, Elmer Figueroa Arce, eternamente Chayanne, sigue reinando en los corazones de incontables fanáticos que trascienden generaciones.
1 / 12 | Los 57 de Chayanne: el dueño de incontables corazones cumple años. Desde temprano en su carrera, Chayanne mostraba un encanto natural. - Archivo
Tags
KQ 105MúsicaChayanne
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: