13 de agosto de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Chayanne regresará a Uruguay tras seis años de la cancelación de su concierto

El artista puertorriqueño se presentará en el 2026

13 de agosto de 2025 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Chayanne. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Montevideo- En el marco de su gira mundial “Bailemos otra vez”, el cantante puertorriqueño Chayanne brindará un show en Uruguay el 19 de febrero de 2026, casi seis años después de que su última presentación en el país debiera suspenderse por la pandemia de la COVID-19.

RELACIONADAS

Así lo anunció la productora AM en un comunicado en el que detalló que el artista con más de 50 millones de álbumes vendidos incluirá en su repertorio varios de sus clásicos, así como también éxitos modernos.El espectáculo se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo, donde Chayanne cantó en 2012 junto a Marc Anthony.

En esta oportunidad, el show llegará a la capital uruguaya luego de pasar en 2024 por Estados Unidos y Canadá y en 2025 por varios países de Latinoamérica como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. En 2026 también se presentará en Argentina con tres espectáculos en Buenos Aires y uno en Córdoba.

Este año, el cantante, con más de seis millones de suscriptores en Youtube, también presentó su espectáculo en varias ciudades de España.El último show que el puertorriqueño iba a presentar en Uruguay estaba pactado para el 17 de marzo de 2020 y enmarcado en su gira “Desde el alma tour”.

Sin embargo, apenas cuatro días antes, el gobierno uruguayo decretó la emergencia sanitaria ante los primeros casos de coronavirus Sars-CoV-2 y el evento quedó cancelado.

Tags
ChayanneConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
