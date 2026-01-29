“Fast & Furious: Hollywood Drift, tendrá en Orlando una nueva montaña rusa para el 2027

Era noticia pública que una nueva atracción llegaría a Universal Studios en Orlando, Florida. Y se sabía que tenía que ser en grande, porque sería la sustituta de “Hollywood Rip Ride Rockit”, la montaña rusa que estuvo en funcionamiento, y con muy buena acogida, hasta agosto de 2025. Ya Universal Orlando lo confirmó, y se trata de “Fast & Furious: Hollywood Drift”, una montaña rusa dinámica al aire libre, que estrenará en 2027 y cuya temática estará atada a la saga de las famosas películas, de las que ya se han realizado 11.

Aunque faltan muchos detalles por revelar, “Fast & Furious: Hollywood Drift” fue descrita por la empresa, como “una que permitirá a los visitantes sumergirse en la emoción de alta velocidad del universo Fast & Furious de Universal Pictures, como nunca antes”.

Se sabe que será intensa y que dará la sensación de rotación en 360 grados. Será también una de gran velocidad, con inversiones y maniobras asombrosas que incluyen un “pico” vertical de 170 pies que los elevará casi 17 pisos sobre las afueras de Universal CityWalk. ¡Es decir, no será apta para quienes se marean con facilidad!

“Fast & Furious: Hollywood Drift, en Los Ángeles

A fines de este año, el complejo de parques de Universal estrenará también en el Universal Studios Hollywood, “Fast & Furious: Hollywood Drift,” que será su única montaña rusa al aire libre. De esa ya se ha dicho que mientras se hace la rotación de 360 grados de cada vehículo, los visitantes recorren más de 4,000 pies de elaborada pista, equivalente a casi 12 campos de fútbol, que está siendo construida con tecnología de reducción de sonido y que alcanzará una velocidad de 116 kilómetros por hora. Hay gran expectativa por saber si ambas serán similares, pero la empresa no ha ofrecido detalles al respecto.

PUBLICIDAD

Universal también anunció que su atracción “Fast & Furious – Supercharged” cerrará permanentemente en 2027.

Ivy Queen se presentará por primera vez en concierto en ese parque

En unos días las calles de Universal Studios Orlando empiezan a llenarse de colores, personajes y accesorios carnavalescos, marcando el inicio de la celebración de Mardi Gras más extendida. El 7 de febrero empieza el “Mardi Gras: International Flavors of Carnaval”, y como parte de eso, habrá conciertos de populares artistas, entre ellas, la diva boricua Ivy Queen.

Ella se presentará por primera vez en concierto en ese parque, el domingo, 15 de febrero, como parte de los conciertos de esta celebración anual, que está inspirada en el famoso carnaval de Nueva Orleans.

El concierto está incluido en el precio de admisión y se ofrecerá luego del tradicional desfile de las vistosas carrozas, llenas de personajes carnavalescos, mucho brillo y de música de jazz, tradicional del sur estadounidense.

Desde las carrozas se lanzan miles de collares, en una actividad que recrea el carnaval de Nueva Orleans, pero apto para toda la familia. Los visitantes que quieran estar en las carrozas, deben comprar el paquete “Mardi Gras Float Ride and Dine Experience”, que incluye comida de tres cursos en uno de los restaurantes participantes, y el poder subir en una de las carrozas desfilando en ella y lanzando los collares.

Este año, el “Mardi Gras: International Flavors of Carnaval” se extenderá hasta el 4 de abril. Los conciertos se hacen en noches selectas, e incluirán además de Ivy Queen, representando a la música boricua y latina en general, a artistas como Kaskade, Zedd y Bebe Rexha. En años anteriores Puerto Rico también ha estado representado por Luis Fonsi, quien se ha presentado en concierto, durante la celebración de esta versión de Mardi Gras, una adaptada al ambiente festivo y temático de los parques de Universal.

PUBLICIDAD

El evento ha evolucionado año tras año, convirtiéndose en como lo dice su nombre todo un carnaval, pero no solo de personajes y carrozas, sino también de sabores de distintos países del mundo. Este año, además de las 12 vistosas carrozas que desfilarán, hay más de 40 platillos de 12 países y ciudades representados. Entre ellos no podían faltar los de Nueva Orléans, ciudad símbolo del famoso carnaval, y como ya es tradición en esta actividad, la isla también estará representada, con sus clásicos pinchos de lechón, que han estado entre los platillos favoritos de los visitantes.