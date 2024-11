Expectativa de más de seis millones de visitantes durante el primer año del nuevo parque de Universal Epic Universe

Los visitantes podrán escoger revivir la famosa saga multigeneracional de Nintendo, al visitar el Super Nintendo World, el segundo mundo de Nintendo abierto en Estados Unidos, luego del de Universal Studios Hollywood, en California, abierto el 17 de febrero de 2023. Pero también harán lo propio los fans de Harry Potter, cuando visiten The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, el tercer mundo de Harry Potter en Orlando; Celestial Park, el primer mundo que verán cuando lleguen al parque; Dark Universe y How to Train your Dragon, Isle of Berk.