Así será el Universal Epic Universe: el “parque más ambicioso”

Y esos mundos son los que todos están esperando. Por fin se confirmaron detalles de lo que será The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic (Ministerio de Magia ), donde los visitantes descubrirán una era diferente del mundo mágico en una tierra completamente nueva que combina el París mágico de la década de 1920 de las películas de Fantastic Beasts de Warner Bros. The Wizarding World of Harry Potter ha sido el imán que ha traído millones de visitantes a los parques ya existentes de Universal Studios y Islands of Adventure, con viajeros nuevos y repetitivos que llegan a Orlando desde todas partes del mundo y se emocionan ante la calidad de los detalles y la experiencia que ofrecen.

El tercer mundo confirmado es el de How to Train Your Dragon – Isle of Berk (Cómo Entrenar a Tu Dragon – Isla de Berk), donde los visitantes pueden volar con dragones en un mundo colorido lleno de aventuras vikingas basadas en la popular franquicia cinematográfica “How to Train your Dragon”. Y el lado oscuro, que no se puede dejar atrás para complacer ese segmento, estará representado en el Dark Universe (Universo Oscuro), donde los visitantes encontrarán de todo, desde los experimentos de la Dra. Victoria Frankenstein hasta el paisaje sombrío donde los monstruos deambulan en un mundo de mitos y misterios. ¡Los amantes del misterio y de personajes icónicos de la historia, no se irán con las manos vacías!